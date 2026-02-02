こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【IPU・環太平洋大学】150年の学び舎に最後の"ありがとう"を ― 現代経営学科「SDGs・4育プロジェクト」で、学生らが閉校になる小学校の児童と交流
IPU・環太平洋大学（岡山市東区）経済経営学部現代経営学科・赤木邦江教授のゼミは、10〜11月に産官学連携の「SDGs・4育プロジェクト」を実施した。この取り組みは、公益財団法人福武教育文化振興財団の「高校生・大学生アクション助成」に採択されているもの。赤木ゼミの学生らは、明治7（1875）年に創設され、今年度をもって閉校となる赤磐市立笹岡小学校（岡山県赤磐市）を舞台として、食品ロス削減をテーマとした出前授業や、同小学校の感謝祭での防災と食を組み合わせた取り組みを企画・運営。児童や地域住民と協働し、SDGsの理念を共有することで、社会課題解決と地域活性化に寄与するとともに、実践的学修を深める機会を得た。
IPUでは現代経営学科を中心に、学生主体の産官学連携事業として、社会（地域）課題解決・地域活性化やSDGsを推進するプロジェクトを実施している。
同学科の赤木ゼミでは、学生がチームに分かれて、「社会（地域）課題解決・SDGsへの取り組み」を推進。「IPU・チーム4め〜ん」では「SDGｓ・4育プロジェクト 〜閉校になる小学校で楽しい思い出を〜」を行った。
プロジェクトが行われたのは、来年3月の新学校への統合で150年の歴史に幕を降ろす、赤磐市笹岡小学校。学生らは児童の思い出作りとして「SDGs出前授業・4育プロジェクト」を行ったほか、地域活性化のための「感謝祭」をサポートした。
この取り組みは、学生主体の地域課題解決型学修の実践例であり、学びを社会にひらき行動へとつなげる経験は、学生自身の実践的学修を深めるとともに、地域に未来への確かな価値を残すものとなった。
なお、この取り組みは、福武教育文化振興財団の助成事業「高校生・大学生アクション助成」に採択されている。
【SDGｓ・4育プロジェクト】
■「SDGsと食品ロス削減」の出前授業
学生らは10月8日と15日の2回にわたって「SDGsと食品ロス削減」の出前授業を行った。
まずは児童らと一緒に宿題に取り組んだ後、「SDGsと食品ロス」の授業を実施。また、赤木ゼミの制作した「SDGs・コノヒトカンかるた」を使用して「SDGsと食品ロス」について学習した。
かるたの後は、食品ロス削減を目的に作られた「コノヒトカン」缶詰を混ぜごはんやミネストローネとともに提供。空き缶には穴を開けてハーブや花の苗を植えることで鉢植えとして活用し、完全アップサイクルの取り組みとして完成させた。
低学年の児童からは「私たちひとりずつ、毎日おにぎり1個分の食品ロスをしていることを知りました」「食品ロスがSDGsの目標の12番目だということを知りました」との感想が寄せられた。
なお、かるたを利用した遊育は1回のみの予定だったが、児童から「もう1回！」というリクエストが出るほど盛り上がり、10月15日の授業で2回目を実施。1週間練習した成果として、児童らの絵札を取る反応も早くなっていた。
■「感謝祭」防災カレー作りと「コノヒトカン・ミートローネ」の提供
11月2日、赤磐市立笹岡小学校で、地域に感謝の思いを伝えるためのイベント「笹岡小学校で踊る感謝祭」が開催され、備前四ツ拍子や地元有志による模擬店、DJがリードする新しいスタイルの盆ダンスなどで賑わった。
出前授業で仲良くなった児童達は、獅子舞などでステージを盛り上げていた。
「IPU・チーム4め〜ん」は、コノヒトカンアイデアコンテストで優秀賞を受賞した「IPU・チームこのひと手〇（※ハートマーク）」と合同で防災カレー作りに協力したほか、同コンテストでの副賞として獲得したコノヒトカン缶詰（肉缶）を活用した温かいスープ「コノヒトカン・ミートローネ」約120杯およびガーリックラスクの無料提供を行った。
学生らは15時からカレーやスープの提供を始めたが、陽が落ちる頃には完食。さらに、空き缶に植えたハーブや花のプレゼントも好評を博した。
（参考：環太平洋大学HP）
・【現代経営学科】150周年の学び舎に最後の贈りものを―SDGs・4育プロジェクトがつないだ感謝と未来
https://ipu-japan.ac.jp/news/36802/
・【現代経営学科】赤木ゼミの学生プロジェクトがW採択！地域とともに歩むSDGs推進
https://ipu-japan.ac.jp/news/34193/
