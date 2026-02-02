こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆福井工業大学◆ 吉村朋矩教授が『日本大百科全書（ニッポニカ）』の新規項目「電動キックボード」を執筆
学校法人金井学園 福井工業大学（福井県福井市）工学部 建築土木工学科の 吉村朋矩（よしむら とものり）教授／まちづくりデザインセンター副センター長が、株式会社小学館が刊行する総合百科事典 『日本大百科全書（ニッポニカ）』 において、新規項目 「電動キックボード」を執筆しました。2025年11月更新分として公開されています。
『ニッポニカ』は毎月新規項目・改訂項目を重ねる、日本を代表する総合百科事典です。今回のアップデート（新規2項目・改訂174項・新規メディア96点）のうち、吉村教授の執筆項目は、新モビリティ分野の代表的な1件として公開されました。
吉村教授は、自動車依存からの転換、MaaS、公共交通政策、歩行・自転車環境とウェルビーイングを中心に研究を進めており、国・自治体の委員会や交通計画の立案にも多数参画してきました。研究成果は、スタディサプリ進路の「探究事典」でも取り上げられるなど、教育・社会発信の分野でも高く評価されています。
今回の新規項目では、電動キックボードの制度変化、安全対策、都市における受容性、公共交通との役割分担など、最新の学術知見と実務的視点を整理。交通政策・都市計画領域における「新しい移動の読み解き方」を一般読者にもわかりやすく解説しています。
福井工業大学まちづくりデザインセンターでは、地域公共交通、道路空間再編、自転車を活用したまちづくり、歩いて暮らせるまちの実践的研究を進めており、吉村研究室においても学生とともに地域をフィールドとした調査・社会実装を行っています。
今回の『ニッポニカ』掲載は、同センターおよび金井学園による「地域とともに未来をつくる教育研究」の成果の一端を示すものです。
今後も福井工業大学は、教育・研究・地域連携の三位一体によるまちづくり・交通政策の発展に寄与していきます。
教育研究業績情報
https://futredb.fukui-ut.ac.jp/html/100000223_ja.html
交通まちづくり研究室 Instagram
https://www.instagram.com/tmlab.fut/
▼本件に関する問い合わせ先
TEL：0776-29-2819
メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
『ニッポニカ』は毎月新規項目・改訂項目を重ねる、日本を代表する総合百科事典です。今回のアップデート（新規2項目・改訂174項・新規メディア96点）のうち、吉村教授の執筆項目は、新モビリティ分野の代表的な1件として公開されました。
今回の新規項目では、電動キックボードの制度変化、安全対策、都市における受容性、公共交通との役割分担など、最新の学術知見と実務的視点を整理。交通政策・都市計画領域における「新しい移動の読み解き方」を一般読者にもわかりやすく解説しています。
福井工業大学まちづくりデザインセンターでは、地域公共交通、道路空間再編、自転車を活用したまちづくり、歩いて暮らせるまちの実践的研究を進めており、吉村研究室においても学生とともに地域をフィールドとした調査・社会実装を行っています。
今回の『ニッポニカ』掲載は、同センターおよび金井学園による「地域とともに未来をつくる教育研究」の成果の一端を示すものです。
今後も福井工業大学は、教育・研究・地域連携の三位一体によるまちづくり・交通政策の発展に寄与していきます。
教育研究業績情報
https://futredb.fukui-ut.ac.jp/html/100000223_ja.html
交通まちづくり研究室 Instagram
https://www.instagram.com/tmlab.fut/
▼本件に関する問い合わせ先
TEL：0776-29-2819
メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/