こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
共立女子大学・共立女子短期大学と千代田区社会福祉協議会が包括連携協定を締結―地域課題の解決と福祉教育・人材育成の更なる深化へ
共立女子大学・共立女子短期大学は千代田区社会福祉協議会と2026年1月29日、包括連携協定を締結。これまでの実績を基に、地域課題解決や教育面で協力し、地域のニーズに即した連携体制を一層深化させます。
共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区 学長：佐藤 雄一）と社会福祉法人千代田区社会福祉協議会は、2026年1月29日、包括連携協定を締結しました。本協定は、両者が包括的な連携のもと相互に協力し、地域社会の発展、教育の充実および人材育成の推進に寄与することを目的としています。
本学と千代田区 社会福祉協議会は、これまでボランティア活動の推進や、福祉・健康に関する講座の企画など、多角的な分野で連携してきました。特に2025年度は、地域防災の担い手育成を目的とした「災害救援ボランティア講座」の共催を通じて、地域社会の課題解決に向けた協力体制を強化しました。
今後も、地域のニーズに的確に応えるとともに、連携・協力体制をより一層深化させるため、包括連携協定に基づき、次に掲げる事項について連携・協力を推進してまいります。
（1）地域の課題解決に関すること
（2）教育に関すること
（3）人材育成に関すること
（4）その他相互に連携し協力することが必要と認める事項に関すること
▼本件に関する問い合わせ先
共立女子学園 大学企画課
住所：東京都千代田区一ツ橋2-2-1
TEL：03-3237-5927
メール：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区 学長：佐藤 雄一）と社会福祉法人千代田区社会福祉協議会は、2026年1月29日、包括連携協定を締結しました。本協定は、両者が包括的な連携のもと相互に協力し、地域社会の発展、教育の充実および人材育成の推進に寄与することを目的としています。
今後も、地域のニーズに的確に応えるとともに、連携・協力体制をより一層深化させるため、包括連携協定に基づき、次に掲げる事項について連携・協力を推進してまいります。
（1）地域の課題解決に関すること
（2）教育に関すること
（3）人材育成に関すること
（4）その他相互に連携し協力することが必要と認める事項に関すること
▼本件に関する問い合わせ先
共立女子学園 大学企画課
住所：東京都千代田区一ツ橋2-2-1
TEL：03-3237-5927
メール：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/