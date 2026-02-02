「九電プライベートリート投資法人」の運用を開始します ― リート・ファンドの両輪で不動産アセットマネジメント事業の更なる拡大へ ―



九州電力株式会社（代表取締役社長執行役員:西山勝）の不動産アセットマネジメント事業子会社である九電都市開発投資顧問株式会社（代表取締役社長執行役員:田原繁）は、本日、資産運用業務を受託している「九電プライベートリート投資法人」の運用を開始しましたのでお知らせします。運用資産の規模については、今後10年程度を目途に、約160億円から1,000億円に拡大することを目指します。

（本投資法人の設立については、2025年12月１日お知らせ済み）

本投資法人は、九州地域を中心に事務所・住宅・物流施設・ホテル・商業施設等幅広い不動産を投資対象とする総合型の私募リートで、九電グループの強みを活かして優良な不動産ポートフォリオを構築するとともに、安定的かつ持続的な運用を通じて、投資主価値の最大化を目指します。

九電グループは、「九電グループ経営ビジョン2035」の実現に向け、私募リートと私募ファンドの両輪により不動産アセットマネジメント事業を強化し、都市開発事業における自律型の投資サイクルを確立し、持続的な成長と地域社会の発展・活性化に貢献してまいります。

【九電プライベートリート投資法人の概要】

※本リリースは、金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、一切の投資勧誘及びそれに類する行為のために作成されたものではありません。

以 上

別 紙

【九電都市開発投資顧問株式会社の概要】

【組入物件の一例】

クインテッサホテル福岡天神（福岡市中央区天神3丁目）

（人材募集） 九電グループの不動産アセットマネジメント事業にご興味をお持ちの方は以下ＵＲＬからエントリーをお願いします

▼採用に係るホームページ

https://www.kyuden.co.jp/company_recruitment_saiyou2_special.html