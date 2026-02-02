2024大会の覇者・平林清澄選手、細谷恭平選手ら総勢22人の招待選手、エリート部門総勢374人の参加が決定！

大阪マラソン組織委員会は、令和８年２月22日（日曜日）に開催する大阪マラソン2026（第14回大阪マラソン）の招待選手を決定しました。

男子招待選手として、昨年の覇者イフニリグ・アダン選手（エチオピア）が連覇を狙い出場、同大会で4位の細谷恭平選手（黒崎播磨）、大阪マラソン2024で優勝の平林清澄選手（ロジスティード）、2025年12月に開催された福岡国際マラソンで2位（日本人トップ）となった西山雄介選手ら、国内外合わせて14人が出走予定です。また、初マラソンで期待の選手らも多数参加します。

女子招待選手は、川村楓選手（岩谷産業）をはじめとした国内外8人が参加を決め、エリート 部門ランナーは男女あわせ総勢374人が出場します。

大阪マラソンは、誰もが参加できる国内最大級の都市型市民マラソンでありながら、愛知・名古屋2026アジア競技大会やロサンゼルス2028オリンピック競技大会の日本代表選手選考レース（※）になるなど、競技マラソンとしての魅力も併せ持つ大会です。

大きな起伏は１か所、折り返しは３か所に抑え、好記録が期待できるコースとなっています。

（※）今大会はMGCシリーズ男子G1、女子G２の大会です。

【大阪マラソン2026 エリート部門参加選手】

