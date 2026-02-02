¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤Î²ÃÂ®²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎCVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©
¡¡
¢ãµþ²¦ÅÅÅ´¡¦SIP CVCÀßÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¢ä
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢½Ð»ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Spiral Innovation Partners³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊSpiral Capital³ô¼°²ñ¼Ò¡ÌËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·óCEO ±üÌî¡¡Í§ÏÂ¡Í¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼¡ÖSIP¡×¡Ë±¿±Ä¤Î¤â¤È¡¢£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCVC¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¡×¤ò£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð»ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶¦ÁÏ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¡¢µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢½Ð»ñÀè´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ëºâÌ³¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ïº£¸å¤â¡¢¸òÄÌ¶È¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È¡¢·úÀßÀßÈ÷¶È¡¢À¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤â¤Ä¡Ö¥¸¥Ð¥ó¡ÊÃÏÈ×¡Ë¡×¡¦¡Ö¥«¥ó¥Ð¥ó¡Ê´ÇÈÄ¡Ë¡×¡¦¡Ö¥«¥Ð¥ó¡Ê³ó¡Ë¡×¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÈÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡CVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀßÎ©¡£SIP¤¬±¿±Ä¤òÃ´¤¦Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï½Ð»ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç½Ð»ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÀïÎ¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖJISOU¡×¤Î±þÊçÀè¤Ø¤Î½Ð»ñ¸¡Æ¤¤ä½Ð»ñÀè¤È¤Î¡ÖJISOU¡×¤Î·ÇºÜ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Î¶¨¶È¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¶¦ÁÏ¤ò²ÃÂ®²½¤µ¤»¤ë¡£
£µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬±èÀþ¤Ç¤Î»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤ä¡¢±èÀþÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¸¥Ð¥ó¡¦¥«¥ó¥Ð¥ó¡¦¥«¥Ð¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿CVC³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
CVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×
¡Ê£±¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¾Î
µþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
¡Ê£²¡ËÀßÎ©Æü
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¡ÊÆü)
¡Ê£³¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁí³Û
£¸£°²¯±ß
¡Ê£´¡Ë±¿ÍÑ´ü´Ö
£±£°Ç¯´Ö
¡Ê£µ¡ËÌµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷
Spiral Innovation PartnersÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç
¡Ê£¶¡ËÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£·¡ËÅê»ñÂÐ¾Ý
¥¢¡¼¥ê¡¼¡¦¥ß¥É¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÃæ¿´
¡Ê£¸¡ËÅê»ñÎÎ°è
°Ê²¼£´¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë´ûÂ¸»ö¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ò¿ä¿Ê
¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä/´Ñ¸÷
¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦DX/AI
¡¦´Ä¶
¡Ê£¹¡ËURL
https://spiral-cap.com/fund/keio-rail-fund/
¢ãÅê»ñÎÎ°è¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
£²¡¥¥Õ¥¡¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬±èÀþ¤Ç¤Î»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤ä¡¢±èÀþÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¸¥Ð¥ó¡áÆüËÜÍ¿ô¤ÎÈîÍà¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë±èÀþ¥¨¥ê¥¢¡×¡¦¡Ö¥«¥ó¥Ð¥ó¡áÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅ´Æ»¤Î°ÂÁ´À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¿®Íê¡×¡¦¡Ö¥«¥Ð¥ó¡áÎÉ¹¥¤ÊºâÌ³ÂÎ¼Á¡×¤ò³è¤«¤·¤¿CVC³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¸¥Ð¥ó¡ÊÃÏÈ×¡Ë¡ä
¡¦±èÀþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤È¥¨¥ê¥¢¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î¥ê¡¼¥Á
¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿À¤Âå¤¬¶¦Â¸¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦»ö¶È¤òÂ¿³Ñ²½¤·¡¢¸òÄÌÌÖ¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¡¦SYCL¢¨Åù¤Îµ¯¶È²È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î±¿±Ä¡¢¥¨¥ê¥¢¡ÊROOOT¡Ë¤ä»ö¶È²ÝÂê¡ÊJISOU¡Ë¤ä
¼Ò°÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÊMy turn¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü
¢¨¥ß¥«¥ó²¼ËÌÂô¤Ë¤Æ³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹
¡ã¥«¥ó¥Ð¥ó¡Ê´ÇÈÄ¡Ë¡ä
¡¦Å´Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÎÄÉµá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿®Íê´¶¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦¹ÔÀ¯¤ä¶µ°éµ¡´Ø¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¼ÂÀÓ
¡¦±èÀþ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íºâ
¡ã¥«¥Ð¥ó¡Ê³ó¡Ë¡ä
¡¦¥¨¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê¤ò¤â¤È¤ËÃÛ¤¯ÎÉ¹¥¤ÊºâÌ³ÂÎ¼Á
¡¦ÃÏÈ×¤È´ÇÈÄ¤Î£²¤Ä¤Î»ñ»º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤ò¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎCVC¤Ë¤è¤ëµ¡Æ°Åª¤ÊÅê»ñ
£³¡¥Î¾¼Ò¥³¥á¥ó¥È
¡¦µþ²¦ÅÅÅ´¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë¡Ë
µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÀ®½Ï»º¶È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Á°¤«¤éCVCÀßÎ©¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·½É¤ÎºÆ³«È¯Åù¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë£²£°£³£°Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÈÅö¼Ò¤¬Êä´°¤·¹ç¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CVC¤Ïµþ²¦¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¡Ê¥¸¥Ð¥ó¡¦¥«¥ó¥Ð¥ó¡¦¥«¥Ð¥ó¡Ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÉ÷ÅÚ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢CVC¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬Æ±¤¸¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£¸å¹¹¤ËÉ÷ÅÚ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Spiral Innovation Partners¡Ê¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¡³ùÅÄ ÏÂÇî¡Ë
µþ²¦ÅÅÅ´¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁ©¤ò¡¢CVC¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÈ¼Áö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¶¦ÁÏ¤Ø¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤ò¼ÒÆâ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¡¢Ê£¿ô¤Î»öÎã¤òÃå¼Â¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÁÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤ÊÅÚ¾í¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ö¶È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤äÀ®Ä¹¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢¤¤ï¤á¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Spiral Capital¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Èµþ²¦ÅÅÅ´¤Î¡Ø¥¸¥Ð¥ó¡¦¥«¥ó¥Ð¥ó¡¦¥«¥Ð¥ó¡Ù¤òÍµ¡Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶¦ÁÏ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãSIP¡¡¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼³ùÅÄ»á¡Êº¸¡Ë¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¡¡ÅÔÂ¼¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë¢ä
£´¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»öÌ³¶É¡¡contact-koi@keio.co.jp
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ª¤è¤Ó¡ÖJISOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼ ¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¡¢¾ï»þ¶¦ÁÏ¤ÎÄó°Æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó°Æ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï¡¢±þÊç´ë¶È¤«¤é¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
¡Ú»²¹Í£²¡ÛSpiral Innovation Partners¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
Spiral Innovation Partners³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£²¡Ë±¿±ÄÂÎÀ©
General Partner²¬¡¡ÍÎ¡¢General Partner³ùÅÄ ÏÂÇî
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5ÃúÌÜ9ÈÖ1¹æËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥é¥¶B 403
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://spiral-cap.com/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©
£²£°£±£¹Ç¯£µ·î
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
CVC¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¡¡¹ÊóÉô¡¡042-337-3106