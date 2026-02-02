歯科の領域を超え “お口のプロ人材”を育成する資格講座が誕生 『OCA口腔機能トレーナー養成講座1期』が2026年5月に開講決定
「口腔から人生のQOLを上げる」ことを目指す一般社団法人オーラルコンディショニング協会（以下、OCA、京都府舞鶴市、代表理事 森昭）は、歯科関係者はもちろん一般の人に向けた「口の動きを整えるプロ」を育成する『OCA口腔機能トレーナー(R)養成講座1期』を2026年5月に開講します。それに伴い、2月15日より公式ＨＰにて受講生募集を開始します。
近年、高齢者だけではなく、子どもや若年層でも口腔機能の低下が問題になっています。国の調査でも口腔機能低下を早期発見・早期介入する重要性が示されていますが、医療だけでは追いつかないため、「生活の領域」へのサポートが求められています。そのような中 生まれたのが、治療ではなく「口の使い方を整える専門家」であるOCA口腔機能トレーナー(R)です。口腔機能とは、食べる（摂食）、飲み込む（嚥下）、話す（発音）、呼吸する、表情をつくるなど、生命活動に不可欠な働きの総称を言います。口は身体の入口であり健康の要。OCA口腔機能トレーナー(R)を2030年までに1,000名育成することを目指し、日本人の健康寿命の増進と人生のQOLを高めることに寄与します。
お申込みはこちらから：https://www.oca-a.com/oft
※「OCA口腔機能トレーナー」は、一般社団法人オーラルコンディショニング協会の登録商標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340500/images/bodyimage1】
OCA口腔機能トレーナー(R)養成講座 1期について
OCA口腔機能トレーナー(R)養成講座とは：
日本歯科医学会の考え方をベースに、理論 ×実践 × 認定までを一気通貫で学べる専門講座
講座の内容：
お口の基礎知識、口腔機能発達不全症の基本的な考え方、小児／成人の口腔機能検査・指導、口腔昨日低下症の基本的な考え方、ストレッチオーラル※によるパフォーマンス向上のための舌トレーニング指導、口内からのアンチエイジング
※ストレッチオーラルは、口の中から表情筋や舌にアプローチする歯科医である森昭が開発したオーラルケアツールです。
講座の流れ／スケジュール：
Day1）2026年5月10日（日）
Day2 )5月17日（日）10時～14時
Day3) 5月31日（日）13時～16時半（認定試験：15:00～16:30）
※希望者は、『OCA口腔機能トレーナー(R)』認定試験を受験可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340500/images/bodyimage2】
受講資格：
特別なライセンスは不要です。歯科助手、歯科衛生士はもちろん、栄養士、管理栄養士、言語聴覚士、介護士、ボイストレーナー、スポーツトレーナー、美容家、整体師、鍼灸師、保育士、幼稚園教諭など。
費用：
受講費33,000円(税込)
講師：
マスターインストラクター 森光恵
オーラルケア・メディカルアドバイザー / 有限会社フォレスト 代表取締役。歯科衛生士歴36年。これまで10,000人以上の患者の口腔ケアの実績を持つ。口腔ケアの重要性を啓蒙するべく2007年メディカル＆デンタルエステ協会を設立し、延べ1,000人の歯科衛生士やエステティシャンの育成に携わる。日本で初めて口腔ケア専門雑貨店「歯ブラシ雑貨Leaf」を2010年に開店。個人個人にあった歯ブラシやオーラルケア用品を提案。2018年に「StretchOral(R)（ストレッチオーラル）」を開発・販売。現在、オーラルコンディショニング協会を歯科医師である夫と立ち上げ、“オーラルコンディショニング”の啓蒙に努めている。
近年、高齢者だけではなく、子どもや若年層でも口腔機能の低下が問題になっています。国の調査でも口腔機能低下を早期発見・早期介入する重要性が示されていますが、医療だけでは追いつかないため、「生活の領域」へのサポートが求められています。そのような中 生まれたのが、治療ではなく「口の使い方を整える専門家」であるOCA口腔機能トレーナー(R)です。口腔機能とは、食べる（摂食）、飲み込む（嚥下）、話す（発音）、呼吸する、表情をつくるなど、生命活動に不可欠な働きの総称を言います。口は身体の入口であり健康の要。OCA口腔機能トレーナー(R)を2030年までに1,000名育成することを目指し、日本人の健康寿命の増進と人生のQOLを高めることに寄与します。
お申込みはこちらから：https://www.oca-a.com/oft
※「OCA口腔機能トレーナー」は、一般社団法人オーラルコンディショニング協会の登録商標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340500/images/bodyimage1】
OCA口腔機能トレーナー(R)養成講座 1期について
OCA口腔機能トレーナー(R)養成講座とは：
日本歯科医学会の考え方をベースに、理論 ×実践 × 認定までを一気通貫で学べる専門講座
講座の内容：
お口の基礎知識、口腔機能発達不全症の基本的な考え方、小児／成人の口腔機能検査・指導、口腔昨日低下症の基本的な考え方、ストレッチオーラル※によるパフォーマンス向上のための舌トレーニング指導、口内からのアンチエイジング
※ストレッチオーラルは、口の中から表情筋や舌にアプローチする歯科医である森昭が開発したオーラルケアツールです。
講座の流れ／スケジュール：
Day1）2026年5月10日（日）
Day2 )5月17日（日）10時～14時
Day3) 5月31日（日）13時～16時半（認定試験：15:00～16:30）
※希望者は、『OCA口腔機能トレーナー(R)』認定試験を受験可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340500/images/bodyimage2】
受講資格：
特別なライセンスは不要です。歯科助手、歯科衛生士はもちろん、栄養士、管理栄養士、言語聴覚士、介護士、ボイストレーナー、スポーツトレーナー、美容家、整体師、鍼灸師、保育士、幼稚園教諭など。
費用：
受講費33,000円(税込)
講師：
マスターインストラクター 森光恵
オーラルケア・メディカルアドバイザー / 有限会社フォレスト 代表取締役。歯科衛生士歴36年。これまで10,000人以上の患者の口腔ケアの実績を持つ。口腔ケアの重要性を啓蒙するべく2007年メディカル＆デンタルエステ協会を設立し、延べ1,000人の歯科衛生士やエステティシャンの育成に携わる。日本で初めて口腔ケア専門雑貨店「歯ブラシ雑貨Leaf」を2010年に開店。個人個人にあった歯ブラシやオーラルケア用品を提案。2018年に「StretchOral(R)（ストレッチオーラル）」を開発・販売。現在、オーラルコンディショニング協会を歯科医師である夫と立ち上げ、“オーラルコンディショニング”の啓蒙に努めている。