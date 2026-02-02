【札幌プリンスホテル】広々としたスイートルームで苺のアフタヌーンティーを楽しむ宿泊プランを1日1室限定で販売

写真拡大 (全2枚)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

札幌プリンスホテル（所在地：札幌市中央区南2条西11丁目、総支配人：泉水 誠之）では、苺をテーマにしたアフタヌーンティーを、スイートルームでゆったりと楽しめる宿泊プラン「Suite Meets Sweets Plan」を2026年3月16日（月）から5月14日（木）まで期間限定で販売いたします。



本プランは、通常「スカイラウンジ トップ オブ プリンス」で提供している苺をテーマにしたアフタヌーンティーをお部屋へお届けし、周囲を気にせずにプライベートな空間で味わっていただけるのが最大の特徴です。


やわらかな甘酸っぱい苺をふんだんに使用したスイーツは、心を弾ませるような華やかな内容となっており、札幌の春シーズンにぴったりのご滞在を提供いたします。


また、夜お休み前にお召しあがりいただくナイトチョコレートや旅の疲れを癒やす入浴剤もご用意いたします。


ご自身へのご褒美旅行はもちろん、誕生日や記念日などの特別なご滞在にもおすすめの春限定の宿泊プランです。



苺のアフタヌーンティーイメージ

クラブロイヤルスイートルームリビングイメージ

【販売期間】 2026年3月16日（月）～5月14日（木）


【部屋タイプ】クラブスイートルーム、クラブロイヤルスイートルーム（22F～27F・1～4名）


【料 金】


（平日・休日）1名さま \24,500　 ※1室2名さまクラブスイートルームご利用時


　　　　　　　1名さま \40,000　 ※1室2名さまクラブロイヤルスイートルームご利用時


　　（休前日）1名さま \31,500　 ※1室2名さまクラブスイートルームご利用時


　　　　　　　1名さま \56,000　 ※1室2名さまクラブロイヤルスイートルームご利用時


　　　　　　　 ※料金には消費税・サービス料が含まれております。　　　　　　　


【プラン内容】


1泊室料、クラブブレックファースト、アフタヌーンティー、ナイトチョコレート、入浴剤



※写真はイメージです。


※上記内容はリリース時点（2月2日）の情報により変更になる場合がございます。


※当社のレストラン等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。



◎本件に関する報道各位からのお問合せ


札幌プリンスホテル　マーケティング/広報担当


TEL：011-241-1114　FAX：011-271-6647