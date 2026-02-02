【 SPAIA競馬 】コース適性 AI、差し展開型 AI が根岸ステークスで3連単166万円超の払い戻し
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営する「 SPAIA競馬 」にて、2026年2月1日（日）の東京11R・フォーエバーヤング ブリーダーズカップクラシック優勝記念 根岸ステークスを予想したコース適性 AI、差し展開型 AI の3連単が的中し1,660,430円の払戻しを達成しました。
●内容詳細：
東京11R
フォーエバーヤング ブリーダーズカップクラシック優勝記念 根岸ステークス
コース適性 AI
[3連単]1,660,430円
点数 90点
購入額 9,000円
回収率 18,449.2%
払戻額 1,660,430円
収 支 1,651,430円
差し展開型 AI
[3連単]1,660,430円
点数 43点
購入額 10,200円
回収率 18,435.9%
払戻額 1,660,430円
収 支 1,650,230円
●詳細 URL
【 根岸S 】AI 予想 AI 買い目ページ
https://spaia-keiba.com/race/2601020511/ai-predictions/ai-kaime
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340629/images/bodyimage1】
■ SPAIA競馬の独自 AI 「 KAIBA 」について
SPAIA競馬における AI 「 KAIBA 」は、 AI が学習する際に用いる基礎となる数年分の訓練データを学習させ、精度を高めるための評価データを用いて AI が毎週、異なる17体の AI ごとに展開予想をはじき出しています。
それぞれのデータに含まれる複数の指標は「馬の性別、馬の年齢、馬番、斤量、レース番号、場所、頭数、馬場、レース属性、天気、前走着順、前々走着順、前走上り、前々走上り、出走回数、脚質、距離、平均距離との差、レースグレード、近走4走複勝率、レース間隔、ラップ、重賞勝率、馬の生年月日」などから構成され、機械的な特徴量として「対象の馬や人（馬、騎手、馬の血統）」、「レースや馬の条件（別, 年齢, 馬番, 馬場, 距離, 天気, 開催地, レース番号, 斤量）」および「統計値（1着回数, １着率, 複勝率, 平均獲得賞金など）」があります。
現在は下記の17体からユーザーの興味関心にあわせて好みの AI予想家を選べるようサービス展開しております。
※ AI予想家の閲覧は VIPコース会員のみ（ゴールドコース：4体まで プラチナコース：14体 ダイヤモンドコース：17体すべて）
■ AI の種類（ AI の内容）
・KAIBA 総合 ※多彩なファクターをバランスよく利用して高回収率を目指す、スタンダードタイプの AI
・差し展開予想型 AI
・逃げ展開予想型 AI
・コース適性重視 AI
・レースラップ AI
・血統重視 AI
・近走重視 AI
・馬リーディング AI
・万馬券狙い AI
・CEO特注 AI ※YouTube 「 SPAIAch 」に出演する金島社長のリターン重視の AI
・実績重視 AI
・SPAIA AI ※従来の KAIBA に、編集部競馬班が厳選したファクターを加えて調整した AI
・東大ロボ AI
・京大ロボ AI
・調教 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・馬体重 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・荒れ度 AI（ダイヤモンドコースのみ）
■ 競馬 AI エンジン 「 KAIBA（R）」 について
KAIBA（R）とは独自に開発した競馬予想 AI エンジンです。過去数十年分のレース結果、競走馬、騎手、調教師、コース情報やタイム、天気や馬場状態など、ありとあらゆるレースに関する膨大な情報を AI が自動学習し、毎週開催される中央競馬の全レースを予想します。SPAIA競馬に搭載の予想 AI エンジン開発にあたり、東京大学および京都大学の競馬サークルメンバーの方々と連携し、機械学習データや回収率および的中率の精度向上に関して、たくさんの貴重なご意見やデータ収集に協力いただきました。競馬が大好きな SPAIA競馬コアメンバ―と彼らの知識、知見、経験、統計学を結集させて出来たのが競馬予想AIエンジン「 KAIBA（R）」です。
