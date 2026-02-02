コンプレッサー用バランスウェイトの世界市場2026年、グローバル市場規模（バランスウェイト、動的バランスウェイト）・分析レポートを発表
2026年2月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コンプレッサー用バランスウェイトの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コンプレッサー用バランスウェイトのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、世界のコンプレッサー用バランスウェイト市場規模は2024年に906百万ドルと評価されており、2031年には1236百万ドルまで拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.6%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国における政策対応をあわせて検証し、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の安定性への影響を分析しています。家電、自動車、産業機器分野でのコンプレッサ需要を背景に、市場は堅調な成長を示しています。
________________________________________
【製品および機能の概要】
コンプレッサー用バランスウェイトは、コンプレッサ内部に使用されるバランス調整用部品です。主な役割は、運転中に発生する振動や不均衡な力を低減および相殺することです。コンプレッサでは、回転子やピストンなどの動作により不均一な慣性力が生じやすく、これが振動や騒音の原因となり、運転効率の低下や装置損傷につながります。バランスウェイトを回転子や軸に取り付けることで不均衡を補正し、安定した運転を実現します。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界のコンプレッサー用バランスウェイト市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、製品種類別、用途別に市場を分析し、競争状況、需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。あわせて、選定された主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部企業の市場占有状況の推計も示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されています。これらの指標は地域別および国別に加え、製品種類別、用途別に示されており、市場構造や成長性を多角的に把握することが可能です。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、コンプレッサー用バランスウェイトの成長可能性を評価すること、製品種類別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、事業戦略や投資判断に有用な情報を提供しています。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、Reavell、Taiho Kogyo、Bitzer、Hengji Yongxin New Materials、Launch Sinter Metal、Prevail Technology、Baida Precision Manufacturing、Hengjun Powder Metallurgy Technology、Chenyi Hardware Productsなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は材料技術や加工精度の向上を通じて競争力の強化を進めています。
________________________________________
