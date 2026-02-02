「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」 VR映像体験、「ミャクミャクハウス」、大屋根リング模型など、人気コンテンツが集結！

大阪・関西万博メモリアルキャラバンPR事務局

2026年2月19日（木）から2月22日（日）までの4日間、東京・丸ビル1階 マルキューブにて「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」を開催します。

本イベントは、大阪・関西万博に来場できなかった方々に、さまざまなコンテンツを通じて万博の魅力を体感していただくとともに、来場された方々にも当時の感動を再び体験していただくことを目的としたもので、東京会場を皮切りに、福岡・札幌・仙台の全4都市を巡回します。

会場には、VR映像といった臨場感あふれる体験型コンテンツをはじめ、万博会場で好評を博した「ミャクミャクハウス」などが集結。さらに、横浜で開催される２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）のブースも登場し、大阪・関西万博のレガシーを全国へ、そして次なる博覧会へとつないでいきます。

VR映像による万博体験や、大人気スポット「ミャクミャクハウス」など、大阪・関西万博を体感できるコンテンツがずらりと集結！

本展では、大阪・関西万博のパビリオン内部を収めたVR映像体験「EXPO2025 360°シアター」、大人気スポットのひとつだった「ミャクミャクハウス」、大屋根リングの模型展示など、まるで大阪・関西万博の地に降り立ったような体験ができるコンテンツがズラリと揃います。さらに2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアが登場！公式ライセンス商品を販売します。

＜実施予定コンテンツ＞

EXPO2025 360°シアター／出張！ミャクミャクハウス／世界のミャクミャク展／写真展 -184日間の軌跡-／GREEN×EXPO 2027 プロモーションブース／大屋根リング模型展示／オフィシャルポップアップストア／スタンプラリー／ミャクミャク・トゥンクトゥンク グリーティング

＜注目コンテンツ＞

◆全パビリオンの内部が見える！VR映像体験「EXPO2025 360°シアター」

パビリオンの内部を360度記録したVR動画を上映。VRゴーグルやVRドームのシアターで体感することができ、まるで大阪・関西万博の地に降り立ったような臨場感を味わうことができます。

◆「出張！ミャクミャクハウス」

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」は青い体に赤い頭、複数の目を持った少し不思議な見た目ながら、一度見ると忘れられない、そしてだんだん愛着がわいてくる不思議な存在。

そんなミャクミャクの魅力をたっぷり楽しめるのが、「出張！ミャクミャクハウス」です。ミャクミャクのカットアウトパネル等、ミャクミャクをモチーフにした様々な展示を楽しめるコーナーです。

(C)Expo 2025

◆「世界のミャクミャク展」 協力：西日本旅客鉄道株式会社

「ミャクミャク」のフィギュアにパビリオンスタッフをはじめとした万博関係者がペイントし、カラフルなアレンジやユニークな表現を詰め込んだオリジナル作品として展示する企画。パビリオンスタッフをはじめとした万博関係者がペイントしたミャクミャクフィギュアを、約100体を展示予定です。

(C)Expo 2025

※画像はイメージであり、展示物や什器類は前回イベントから変更になる場合があります。

◆ミャクミャクステッカーがもらえる！スタンプラリーも実施

展示ブースを体験し、会場内のスタンプを全て集めた方にはオリジナルミャクミャクステッカーをプレゼント！

◆オフィシャルポップアップストア

2025大阪・関西万博の公式グッズを販売！GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター・トゥンクトゥンクコラボグッズも販売予定。

◆「ミャクミャク・トゥンクトゥンク グリーティング」

各会場にて実施予定です。専用の応募フォームよりご応募いただく事前抽選制となります。

■応募フォーム：https://reg.expocaravan2026.jp ※2月6日（金）オープン

■応募期間：2月6日（金）10:00予定～ 2月11日（水・祝）23:59

※受付は先着順ではございません。応募多数の場合は抽選となります。

※ミャクミャク・トゥンクトゥンクとの記念撮影会をご観覧いただくスペースはございません。

イベント概要

・イベント名：大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展

・主催：内閣官房国際博覧会推進本部事務局

・共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会／経済産業省

・協力：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会／農林水産省／国土交通省／西日本旅客鉄道株式会社

・入場料：無料

・申し込み：本イベントは、グリーティングを除き、事前のお申し込みは不要でご参加いただけます。ただし、VR映像体験及びオフィシャルポップアップストアは、当日会場にて整理券を配布し、ご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください。

・概要ホームページ：https://www.expo2025.or.jp/news/news-20260202-02/

＜東京会場＞

・開催日時：2月19日（木）～2月22日（日） 11:00～18:00

・場所：丸ビル 1階マルキューブ・3階回廊

・住所：東京都千代田区丸の内2丁目4-1

＜福岡会場＞

・開催日時：2月28日（土）～3月1日（日） 10:00～18:00

・場所：イオンモール福岡 メインプラザ・メインプラザ入口等

・住所：福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1

＜札幌会場＞

・開催日時：3月7日（土）～3月8日（日） 10:00～18:00

・場所：サッポロファクトリー アトリウム

・住所：北海道札幌市中央区北２条東４丁目

＜仙台会場＞

・開催日時：3月14日（土）～3月15日（日） 10:00～18:00

・場所：AER（アエル）1階アトリウム・2階アトリウム

・住所：宮城県仙台市青葉区中央１丁目3-1

＜イベントに関するお問い合わせ先>

大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展 事務局

MAIL：info@expocaravan2026.jp