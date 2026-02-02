霧島国際ホテル いちごと旬の料理を思う存分味わう「春のいろどり旬彩フェア」開催

霧島国際ホテル（所在地：鹿児島県霧島市、総支配人：林田 博、以下当ホテル）は、春の行楽シーズンを迎えた霧島で、旬の味覚といちごスイーツを楽しめる「春のいろどり旬彩フェア」を2026年3月1日（日）から5月31日（日）まで開催します。

いちごをふんだんに使った華やかなスイーツや、旬魚、春野菜を取り入れた料理をそろえ、彩りや季節感、出来たてのおいしさを重ねた春限定のビュッフェです。あわせて、本フェアをゆっくりと味わえる宿泊プランもご用意し、家族旅行や卒業旅行をより豊かに楽しめる、霧島で過ごす春のひとときをお届けします。





■旬のいちごを楽しむ、春限定ビュッフェ

デザートコーナーにいちごのショートケーキやムースなどのスイーツをはじめ、九州産の「さがほのか」や「とちおとめ」などの生のいちごもご用意しており、フレッシュな果実感から華やかな甘みまで、いちごの多彩なおいしさを味わうことができます。瑞々しい生いちごの甘酸っぱさと、スイーツならではのやさしい味わいを食べ比べでき、当ホテル自慢のビュッフェ料理とともに春の味覚をお楽しみいただけます。





■旬の食材を味わう、春のメニューが勢ぞろい

旬の赤海老の塩焼きや鯛のアクアパッツァ、春野菜を使ったパスタなど、季節の素材を活かした温製・冷製料理を揃えました。素材本来の味わいを大切にした仕立てで、春らしい軽やかさと食べ応えを両立しています。また、当ホテルのビュッフェで親しまれている定番メニューもご用意し、世代を問わず楽しめる構成としています。霧島での滞在に寄り添う、ゆったりとした食の時間を演出します。





■霧島の春を満喫する多彩な宿泊プランをご用意

「春のいろどり旬彩フェア」と当ホテル自慢の温泉を楽しめる定番の「ビュッフェ宿泊プラン」に加え、春の家族旅行や卒業旅行に向けた「3大特典付き宿泊プラン」もご用意しました。3大特典付きプランでは、季節のフルーツ狩り体験やボードゲームレンタル無料、焼酎飲み放題などを組み合わせ、お食事とともに春の霧島を存分にお楽しみいただける内容となっています。





＜春のいろどり旬彩フェア概要＞

【場所】霧島国際ホテル 本館3階「霧島湯けむりテラス」

【期間】2026年3月1日（日）～5月31日（日）

【時間】1 部 17:30～19:30／2 部 19:30～21:30 （120分間の２部制）

【料金】各宿泊プランのご夕食としてお召し上がりいただけます





＜おすすめの宿泊プラン概要＞

当ホテルが誇る「霧島湯けむりテラス」でのビュッフェと温泉入浴が楽しめるスタンダードな宿泊プランです。

【期間】2026年3月1日（日）～5月31日（日）

【料金】1泊2食付き 14,450円～（入湯税別／消費税込）





■3大特典付き宿泊プラン

ビュッフェはもちろん、季節のフルーツ狩り体験、ボードゲームレンタル無料、焼酎飲み放題と3つの特典が付いた霧島でのご滞在を存分に満喫いただける宿泊プランです。

【期間】2026年2月16日（月）～2026年4月5日（日）

※2月28日（土）までのご夕食は「カニ食べ放題」フェアとなります。

【料金】1泊2食付き 16,450円～（入湯税別／消費税込）





宿泊プランのご予約

TEL：0995-78-2621または公式サイトよりご予約いただけます。

公式ウェブサイト https://www.kirishima-kokusai.com/

※本リリースに記載されているメニューや食材は変更になる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

―「霧島国際ホテル」概要―





今年で55周年を迎える霧島国際ホテルは霧島温泉郷の中心にあり、立ち昇る真っ白な湯けむりが印象的な風情漂う温泉ホテル。源泉かけ流しの天然温泉は、四季折々の自然を感じられる露天風呂、大切なひとと気兼ねなく過ごせる貸切風呂、デトックス効果抜群の蒸し湯など趣の異なる10種類以上のお風呂をご用意しています。ホテル客室は最上階のプレミアルーム、温泉宿ならではの落ち着いた和室、3世代ファミリーが楽しめる人気のキッズデラックスルーム等の多彩。エリア最大級のビュッフェレストラン『霧島湯けむりテラス』では約90種の和洋中の夕食が楽しめます。鹿児島の郷土料理をはじめ、ライブキッチンでは鹿児島名物『黒豚』や『季節のおこわ』を、関平鉱泉の温泉水でせいろ蒸しに、お寿司、ステーキも目の前で調理致します。冬のカニや初夏のうなぎ食べ放題などの季節のフェアも好評。１Ｆラウンジでは12種類の焼酎とコーヒーのフリーサービスがあり、週末はコンサートなどのイベントも充実しています。

住所：899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930-12

TEL：0995-78-2621 FAX：0995-78-3139

チェックイン15:00 / チェックアウト10:00

総客室数：188室

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp