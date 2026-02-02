【新規性】冬のUVケアを再定義。株式会社LeeSunHwa、oearthとTONE fit SUNによる「ハイブリッド・保湿ルーチン」を公開。
株式会社LeeSunHwaは、2026年1月31日より、戦略的パートナーである「oearth」と「TONE fit SUN」によるコラボレーション企画『しっとりとした冬のルーチン』をQoo10にて展開いたします。冬の紫外線対策を怠りがちな日本市場において、保湿とUVケアを同時に叶える「ハイブリッド・ルーチン」を提案。oearthの強力な鎮静パックと、TONE fit SUNの低刺激サンケアを組み合わせることで、冬の外部環境から肌を完璧に保護します。本企画は、株式会社LeeSunHwaの戦略的パートナーシップにより実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340636/images/bodyimage1】
???? ???? 2026? 1? 31??? ??? ???? '???'? '???'? ?? ??? '??? ?? ??'? Qoo10?? ?????. ??? ??? ??? ????? ?? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ???? '????? ??'? ?????. ???? ?? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ?????? ??? ??? ?????. ? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ???????.
[oearth × TONE fit SUN 冬のルーチンを見る] https://www.qoo10.jp/shop/oearth
配信元企業：株式会社ブランドワープ
