【時流】真冬の「ゆらぎ肌」対策に。株式会社LeeSunHwa、韓国発oearthの緊急肌コンディション調整キャンペーンをQoo10で開始。
株式会社LeeSunHwa（本社：韓国、代表：Lee Sun Hwa）は、2026年1月26日より、運営を支援する韓国スキンケアブランド「oearth（オアース）」の日本公式Qoo10ショップにて、冬の乾燥トラブルを集中ケアする『肌コンディション緊急処方キャンペーン』を実施します。今回のキャンペーンの背景には、日本国内で深刻化する「冬のゆらぎ肌」問題があります。真冬の低気温と室内外の激しい温度差により、肌のバリア機能が低下し、乾燥や赤みに悩む消費者が急増しています。当社は、年末年始のイベントを控えたユーザーのコンディション調整を支援するため、本企画を立ち上げました。注目製品の「モデリングマスク」シリーズは、エステ級の水分補給を自宅で手軽に実現。臨床試験により、使用直後の肌水分量が大幅に向上することが確認されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340633/images/bodyimage1】
???? ???? 2026? 1? 26??? ?? ?? ???? ?? ???? ??? '???'? ?? ?? Qoo10 ??? ??? ?? ???? ?? ???? '?? ??? ?? ?? ???'? ?????. ?? ??? ???? ?? ? ????? '??? ?? ??' ??? ????. ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ??????. ????? ?? ??? ???? '??? ???' ???? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ??????.
[oearth 冬の緊急処方セール：詳細はこちら] https://www.qoo10.jp/shop/oearth
配信元企業：株式会社ブランドワープ
