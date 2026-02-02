写真用照明機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（フラッシュライト、定常光ライト、ストロボライト）・分析レポートを発表
2026年2月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「写真用照明機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、写真用照明機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、世界の写真用照明機器市場規模は2024年に1780百万ドルと評価されており、2031年には2444百万ドルに拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.7%です。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応をあわせて検討し、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。写真表現の多様化や映像制作需要の拡大を背景に、市場は堅調な成長を続けています。
________________________________________
【製品および用途の概要】
写真用照明機器とは、撮影スタジオや屋外撮影現場で被写体を照らすために使用される光源および関連アクセサリーの総称です。被写体を際立たせ、陰影の演出や視線誘導、感情表現を可能にする重要な役割を担います。用途は人物撮影から商品撮影、映像制作まで幅広く、撮影品質を左右する中核的な機材として位置付けられています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界の写真用照明機器市場について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、製品種類別、用途別に市場を分析し、競争状況、需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。また、選定された主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部企業の市場占有状況の推計も提示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から示されています。これらの指標は地域別および国別に加え、製品種類別、用途別に整理されており、各市場区分の成長性や構造的特徴を把握することが可能です。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、写真用照明機器の成長可能性を評価すること、製品種類別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、事業戦略立案や投資判断に資する情報を提供しています。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、Photoflex、Godox、Westcott、Profoto、Broncolor、Aputure、Elinchrom、ARRI、Feiyutech、Rockvilleをはじめ、Technical Pro、LUME CUBE、Philips、Sony、OSRAMなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は高性能化や携帯性向上を通じて競争力の強化を進めています。
________________________________________
【市場区分と用途別動向】
市場は製品種類別にフラッシュライト、定常光ライト、ストロボライト、その他に区分されています。用途別ではスタジオ撮影と屋外撮影に分類されており、屋外撮影向けの小型軽量製品や多機能製品への需要が拡大しています。用途ごとの需要特性を把握することで、有望な市場分野が明確になります。
