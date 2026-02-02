驚異！作業時間が10分の１に！！　１回で6つのAIを比較・統合「天秤AI byGMO」ジャッジ機能をリリース

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO天秤AI株式会社（代表取締役：山城 博規）は、「天秤AI byGMO」および、「天秤AI Biz byGMO」において、2026年1月29日（木）から、新機能「天秤ジャッジ」の提供を追加料金不要（※1）で開始いたしました。「天秤ジャッジ」は、最大6つのAIモデルから生成された回答をAI自身が読み解き、内容を比較・分析する画期的な機能です。ユーザーは長文の回答を一つひとつ精読することなく、各モデルの共通点・相違点や独自の視点を瞬時に把握し、最適なアイデアを即座に見極めることが可能となります。

「天秤ジャッジ」では、AI比較検索・統合・判断などの一連の作業時間を約115秒、従来の10分の１まで削減することを実現しました。(※2)

（※1）各プランのクレジット内で利用可能です。

（※2）当社調べ（2026年1月）。当社が想定する従来の手作業工程（平均約1153秒）と本機能（平均約115秒）の比較計測値です。利用環境や条件により結果は変動する場合があります。

【天秤AIジャッジの概要】

「天秤AI byGMO」は、複数の大規模言語モデル（LLM）を一つの画面で 最大6つ同時に実行・比較できる法人向けAIプラットフォームです。ChatGPT、Claude、Gemini など多様なAIの出力を一覧化し、アウトプットを効率的に得る仕組みを提供しています。

このたび提供を開始した「天秤ジャッジ」は、複数のAIモデルが生成した回答を AIが自動で読み解き、比較・評価する機能です。従来の回答比較では人間が長文を読み比べる必要がありましたが、「天秤ジャッジ」では各モデルの共通点、相違点、独自の視点を構造的に整理し、さらに 実用性や論理性の観点から回答の評価・推薦を行います。これにより、ユーザーは 膨大な候補の中から迅速に最適な回答を見つけることが可能 になります。

■主な特徴- 一目でわかる相違点の抽出：複数AIの回答のアプローチや視点の違いをタイプ別に自動グルーピング。- 専門家レベルの評価：実用性や論理性など複数の評価軸から、採用すべき回答をAI自身がレコメンド。- 思考の抜け漏れ対策：全AIが見落としがちなポイントを指摘し、回答の質をさらに引き上げる支援。

■整理・分析の観点

天秤ジャッジでは、以下の8つの観点から複数AIの回答を整理・分析します。

【操作イメージ】

- 全体サマリー：複数AIの回答全体を俯瞰した要約- 共通点とコンセンサス：AIたちが一致している見解や情報- 相違点・分岐パターンの整理：意見が分かれているポイントの整理- 各回答のメタ評価：各AIの回答の特徴や強みの評価- 抜けている視点・盲点（Gaps）：どのAIも触れていない観点の指摘- 意思決定のための"判断ポイント"整理：ユーザーが判断する際の重要ポイント- おすすめの使い方：ベストな使い方の提案- 統合結論（最終アウトプット）：総合的な結論のまとめ1. いつもどおりチャット欄で質問する2. 質問結果が出たら天秤ジャッジボタンを押す3. 複数AIの回答を「どのAIに評価させるか」を選択する

4. 最上部の「ジャッジ設定」から「ジャッジ結果」に切り替わったことを確認する

5. 結果を確認する

※ ジャッジ結果は最新の1件のみ保持されます（ジャッジ再実行時は上書きされます）

※追加料金なしでご利用いただけます

※各AIの最新の回答のみを比較・評価の対象とします

※新規チャットだけでなく、過去のチャット履歴内でも利用可能です

※天秤AI freeプラン・plusプランでは1回実行につき1クレジットが消費されます

【天秤AI byGMO各種プランのご紹介】

＜天秤AI byGMO＞（https://tenbin.ai/(https://tenbin.ai/)）

■天秤AI free プラン

最大6つの最新生成AIを同時に実行し、多様なスタイルや表現方法を並行して生成することで、クリエイティブなアプローチの比較・検証が可能です。本プランでは画像生成AIはご利用いただけません。

■天秤AI plus プラン

最大6つの最新生成AIモデルを同時に実行・比較ができるfreeプランの機能に加えて、以下の機能がご利用いただけます。

画像生成機能: 最大3つの最新AIモデルによる同時生成。SNS投稿用ビジュアル、広告クリエイティブ、プレゼンテーション資料の作成など、画像制作業務の効率化に特化した機能 Deep Research機能: ユーザーの質問に対して、AIが自律的に複数の情報源を探索・分析し、出典付きの詳細なレポートを生成 Web検索機能: Webに掲載される最新の情報を検索しながらAIが回答を生成し、より正確な最新情報の取得が可能 ファイルアップロード機能: PDFや画像ファイルなどを直接アップロードして、AIへ分析依頼、質問送付が可能

＜天秤AI Biz byGMO＞（https://biz-lp.tenbin.ai/(https://biz-lp.tenbin.ai/)）

■天秤AI Biz プラン

天秤AI byGMO plus プランの全機能に加えて、以下の機能がご利用いただけます。

組織管理機能: 複数メンバーでの共同利用が可能で、組織での効率的な活用を実現 セキュリティ管理: ビジネス利用に適したセキュリティレベルを提供 請求管理機能: 月次利用料金を確認し履歴を管理可能。管理者は、請求対象期間ごとの利用状況・料金内訳・支払いステータスを一元的に把握することが可能

【GMO天秤AI株式会社について】（https://gmo-tenbin.ai/）

GMO天秤AI株式会社は、革新的な生成AIプラットフォーム「天秤AI byGMO」と、法人向け強化版の「天秤AI Biz byGMO」を通じ、ユーザーと企業が多様なニーズに応じた最適解を迅速に得られる環境を提供しています。今後も最新技術の導入とサービスの拡充により、AI技術による業界全体の革新と、利用者の業務効率化・価値創造を強力にサポートしてまいります。

【GMO天秤AI株式会社】（URL：https://gmo-tenbin.ai/(https://gmo-tenbin.ai/)）

会社名 GMO天秤AI株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂１-２-３ 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 山城 博規

事業内容 ・AIプラットフォーム「GMO天秤AI byGMO」の開発・運営

・天秤AIメディアの運営

・プロンプトポータル「教えてAI」の開発・運営

資本金 435万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

