東京都と連携し「スポーツテック・東京」を目指す分野特化型スタートアップスタジオ『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』採択者5名が決定

Creww株式会社

Creww株式会社（代表取締役：伊地知 天、以下「Creww（クルー）」）は、東京都が実施する「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」において、令和7年度の協定事業者としてスポーツ特化型のスタートアップスタジオ『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』（以下、本プログラム）を2025年12月より実施しています。

この度、本プログラムの採択者5名が決定したことをお知らせします。

『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』とは

Crewwが東京都と連携し展開する、スポーツテック領域に特化した分野特化型スタートアップスタジオ*です。

東京都には数多くのプロスポーツチームやスポーツに関連する企業が拠点を置き、他都市にはないスポーツ関連のリソースが多く集積しています。その一方で、スポーツ領域のスタートアップが継続的に育つためのエコシステムは未だ十分に形成されていないという課題があります。

本プログラムは、こうした課題を解決し「スポーツテック・東京」という新たなポジショニングを確立することを目指し、日本のスポーツ業界に精通した専門家等の協力のもと、起業家のアイデア創出から仮説検証、実証、社会実装までをワンストップで集中的に支援するプログラムです。

2025年12月より公募を開始し、多数のエントリーの中から5名を採択しました。採択者は今後、メンタリングやスポーツ業界の専門人材によるインプット講義等を通じて事業をブラッシュアップし、仮説検証・実証を経て、社会実装を目指します。

スポーツ領域において事業を行なう事業会社・団体の皆様、ならびに本プログラムに関心のある起業家の皆様は、事務局（sports-tokyosuteam@creww.me）までお問い合わせください。

▼『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』詳細ページ：

https://spot.creww.me/the-dojo-2026

*スタートアップスタジオとは、主に創業前の個人を対象として、映画スタジオのように複数のスタートアップを同時に創出し続ける環境・事業体です。

『THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO』採択者5名（順不同）

株式会社SHIBAHU Lab. 原 直紀 氏

＜プロジェクト名＞

都市型IoT天然芝プラットフォーム「SHIBAHU」

＜本プログラムへの意気込み＞

「東京から、ゴルフ練習の景色を変える。」 世界有数のゴルフ人口を誇る東京ですが、その練習環境は人工芝とコンクリートに覆われています。

私たちはこのパラドックスを、テクノロジーと地産地消のモデルで解決します。本プログラム期間中に、無人管理タワー「THE HELIX」のプロトタイプを必ず実装し、東京を「世界で最もサステナブルで、練習が楽しいゴルフシティ」へと進化させる第一歩を踏み出します。

株式会社AllClip 内田 郁真 氏

＜プロジェクト名＞

スポーツ映像の撮影・編集・共有を自動化し、指導・分析・視聴に活用できるコンテンツへ変換するカメラシステムの開発・事業化

＜本プログラムへの意気込み＞

このような機会をいただき大変光栄です。事業成長の機会として捉え良い成果を生み出せるよう精進します。

名古屋大学 大学院 情報学研究科 准教授 藤井 慶輔 氏

＜プロジェクト名＞

試合映像とデータを共通言語に変える、 競技アマ・プロ向けノーコード分析

＜本プログラムへの意気込み＞

現場のニーズを起点に概念実証し、使われ続ける分析の型を作ります！

イオリア株式会社 松原 元気 氏

＜プロジェクト名＞

地域AIエージェント『SpotsNinja』を活用した球団・協賛企業の情報可視化と回遊施策

＜本プログラムへの意気込み＞

THE DOJOが掲げる「仮説検証から社会実装まで」の方針に合わせ、地域AIエージェント「SpotsNinja」の技術的強み（地域情報の構造化、パーソナライズ提案等）を活用し、球団・協賛企業・地域の接点を設計して、共に地域に回遊を生む施策を実証します。

定期メンタリングやスポーツマーケティングのインプットを踏まえて施策を磨き込み、マッチングや実証支援（必要に応じて実証費用支援）も活用し、プログラム期間内に社会実装に向けた事業化を推進します。

タグル株式会社 遠藤 洋道 氏

＜プロジェクト名＞

ロボット触診によるアスリート向け怪我予防サービス

＜本プログラムへの意気込み＞

仮説検証から社会実装までを一貫してやり切ることが弊社の課題です。

THE DOJO／東京というフィールドとスポーツ業界専門家の支援のもとで鍛錬を重ね、現場で使われる形への磨き上げに精進して世界に羽ばたきます！

Creww株式会社の概要

Creww株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5階

代表者：代表取締役 伊地知 天（いじち そらと）

創 業：2012年8月13日

資本金：10億8,455万円（資本剰余金含む）

主な事業内容：国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームの運営。スタートアップコミュニティの運営。

URL：https://creww.in/



Creww株式会社は「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供しています。

2012年の創業以来、550回以上の企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムの開催、約1,700件の協業を実現し、国内最大級の実績を有しています。運営するオープンイノベーションプラットフォームには約9,000社のスタートアップが登録しています。

現在は日本国内のみならずアジアのスタートアップエコシステムの発展に寄与すべく、韓国や台湾をはじめグローバルなオープンイノベーション創出を促進しています。