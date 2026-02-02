【東京マリオットホテル】注目のブランドいちご”あまりん”と自家製ビーントゥバーチョコレートの甘美な饗宴「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

あまりん × Bean to bar Chocolate Afternoon Teaイメージ

東京マリオットホテル（東京都品川区、総支配人:佐藤 巨輔(なおすけ)）では、2026年3月1日(日)～ 4月30日(木)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG(ラウンジアンドダイニングジー)」にて、濃厚な甘さが特徴のブランドいちご「あまりん」とホテル自家製のビーントゥバーチョコレートの魅力を堪能いただく「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」を発売いたします。

都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながらお楽しみいただく東京マリオットホテルのアフタヌーンティー。3～4月は、練乳いらずといわれるほど甘みが強いブランドいちご「あまりん」と、ホテルでカカオマスから製造を手掛けるビーントゥバーのチョコレートを主役に据え、それぞれの味わいを存分に堪能するスイーツ・セイボリーがテーブルに並びます。スイーツにはすべてビーントゥバーのチョコレートを使用し、「あまりん」のおいしさをダイレクトに感じられるパフェやタルトなど8品がラインナップ。ビーントゥバーのチョコレートは香りや味わいにこだわり、マダガスカル産・コロンビア産をブレンドし62%と高めのカカオ分を含有するスイートチョコレートや、ガーナ産・パナマ産のカカオをブレンドしたミルクチョコレートをホテルで一から製造。甘くみずみずしい「あまりん」とのマリアージュをお届けいたします。セイボリーはレッドカラーが目をひくミネストローネやトリュフがリッチに香るローストビーフのサンドウィッチなど4品をご用意いたしました。

都会の喧騒から離れ落ち着いた御殿山の地で、いちごとチョコレートが織りなす甘美な味わいに浸る至福のひとときを東京マリオットホテルでお楽しみください。

「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」について

メニュー

【スイーツ】

＜上段＞

スイーツ イメージ１.[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6521/table/1710_1_d3580a24e4eac37a3c7b06f5b8718e00.jpg?v=202602020251 ]

＜下段＞

スイーツ イメージ２.[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6521/table/1710_2_da3c31a5a18aadd6ad6b0b57ca006e46.jpg?v=202602020251 ]

【軽食（セイボリー）】

セイボリー イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6521/table/1710_3_b6d061fd325d97fc3d6ca3b06392ce55.jpg?v=202602020251 ]

【「あまりん」について】

2016年に埼玉県農業技術研究センターで育成された、埼玉県オリジナルのいちご品種。2024年2月に開催された第2回いちご選手権において最高金賞を受賞しました。食べた瞬間に際立つ強い甘みとほのかな酸味が特徴。果実の色ツヤが美しく、鮮やかな赤色が映える見た目の良さも魅力的です。

【ビーントゥバー（Bean to bar）とは？】

カカオ豆からチョコレートバーになるまで一貫して製造をおこなうことを指します。東京マリオットホテルではパティシエがカカオ豆の選定や配合・コンチング（撹拌）までをホテル内で行うことで、スイーツ一つ一つに合わせたおいしいチョコレート作りが可能となります。

【紅茶またはコーヒー】 ※銘柄変更・おかわり自由

・「TWG Tea」 ティーセレクション8種

・コーヒーバリエーション5種

あまりん × Bean to bar Chocolate Afternoon Tea 概要

期間：2026年3月1日(日)～ 4月30日(木)

時間：13 :00～／15 :30～

場所：Lounge＆Dining G

料金：1名様 \7,500

※ご予約は2名様より2日前までの事前予約制となります。

※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。

※記載の提供内容は変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問い合わせ先＞

東京マリオットホテル Lounge＆Dining G

TEL：03-5488-3929 URL： https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea(https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea)

マリオット・ホテルについて

世界70以上の国と地域において、およそ600件のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテルは、ホスピタリティの芸術を高め続け、お客様を第一に考えることはブランドの生きた遺産です。マリオットホテルは、モダンで快適な空間と心のこもったサービスを一貫して提供し、日常を超えた体験を提供することで、その水準を高めています。世界中の旅行者のニーズと期待が進化するにつれ、マリオットホテルも進化を遂げ、スタイル、デザイン、テクノロジーを取り入れたグレートルームロビーやモバイルゲストサービスなどの革新的なサービスで業界をリードしています。詳しい情報はwww.MarriottHotels.comをご覧ください。また、FacebookやX（@marriott）、Instagram（@marriotthotels）でも情報を発信しております。マリオット・ホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、 marriottbonvoy.comをご覧ください。