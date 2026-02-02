東部ガス株式会社とのゴールドパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
私たちは、地域の暮らしを支えるエネルギー企業として、この茨城・水戸の地で事業を続けてまいりました。
これからはエネルギーと声援というそれぞれの力で、クラブを後押ししてまいります。
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、東部ガス株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
ゴールドパートナー契約内容
■内容
ゴール裏3列目看板への広告掲出
■契約期間
2026年2月1日～
東部ガス株式会社 茨城支社 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、水戸ホーリーホック様のゴールドスポンサーとして、Ｊ１初挑戦の特別なシーズンにご縁をいただいたこと、深く感謝いたします。
私たちは、地域の暮らしを支えるエネルギー企業として、この茨城・水戸の地で事業を続けてまいりました。
水戸ホーリーホックもまた、水戸をはじめとする茨城の地に根差し、多くの方々に夢と感動を届けてきたクラブです。
同じく地域に密着した企業として、その挑戦と歩みに強く共感し、応援させていただくこととなりました。
これからはエネルギーと声援というそれぞれの力で、クラブを後押ししてまいります。
スタジアムでお会いできる日を楽しみに、全力で応援してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
東部ガス株式会社 茨城支社
■所在地
茨城県水戸市宮町2-8-14
■代表者
支社⾧ 滑川 恵司
■事業内容
・ガスの供給及び販売
・電気の販売
・ガス機器の販売及び賃貸
・ガスの供給に関連する工事の請負
■URL
https://www.tobugas.co.jp/