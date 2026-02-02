東部ガス株式会社とのゴールドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、東部ガス株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

ゴール裏3列目看板への広告掲出

■契約期間

2026年2月1日～

東部ガス株式会社 茨城支社 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様のゴールドスポンサーとして、Ｊ１初挑戦の特別なシーズンにご縁をいただいたこと、深く感謝いたします。

私たちは、地域の暮らしを支えるエネルギー企業として、この茨城・水戸の地で事業を続けてまいりました。

水戸ホーリーホックもまた、水戸をはじめとする茨城の地に根差し、多くの方々に夢と感動を届けてきたクラブです。

同じく地域に密着した企業として、その挑戦と歩みに強く共感し、応援させていただくこととなりました。

これからはエネルギーと声援というそれぞれの力で、クラブを後押ししてまいります。

スタジアムでお会いできる日を楽しみに、全力で応援してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

東部ガス株式会社 茨城支社

■所在地

茨城県水戸市宮町2-8-14

■代表者

支社⾧ 滑川 恵司

■事業内容

・ガスの供給及び販売

・電気の販売

・ガス機器の販売及び賃貸

・ガスの供給に関連する工事の請負

■URL

https://www.tobugas.co.jp/