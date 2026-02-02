【募集期間延長のお知らせ】中小企業の設備導入（機械設備、ソフトウェア）を支援します！～賃上げに取り組む全ての業種が対象～

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社は、「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」を令和３年度から実施し、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成しています。

都内中小企業者の賃上げを後押しするため、この度、２月２日までを予定しておりました募集期間を2

月13 日まで延長しますのでお知らせいたします。

本件は、「2050 東京戦略」を推進する取組です。戦略１３ 産業「中小企業を支え、成長を支援」

【事業概要】

＜助成対象者＞

基準日（令和８年１月１日）現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり（個人にあっては都

内で開業届出をして事業を営んでいる者）、２年以上事業を継続し、賃金引上げ計画を策定する中小

企業者等

＜助成対象業種＞

すべての業種

＜助成対象事業＞

【事業区分】以下のI～Ｖのいずれかに該当する事業であること。

- 競争力強化更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業- ＤＸ推進IoT、AI、ロボット等のデジタル技術の活用により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業- イノベーション都市課題の解決に貢献し国内外において市場の拡大が期待される産業分野において、新事業活動に取り組むことで、イノベーション創出を図るために必要となる機械設備を新たに導入する事業- 後継者チャレンジ事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる機械設備を新たに導入する事業- アップグレード促進競争力強化及び生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設備を新たに導入する事業

＜助成率・助成限度額＞＜助成対象期間＞

交付決定日の翌月１日から１年６ヶ月間（令和８年７月１日～最長令和９年１２月３１日）

＜助成対象経費＞

機械装置、器具備品、ソフトウェアの導入経費

＜設備設置場所＞

東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県

（※都外設置の場合は、都内に本店があること）

【今後のスケジュール】

【助成金の申請予約】

【申請予約期間】令和８年２月２日（月）１０時から２月１３日（金）１７時まで

【申請予約フォーム】 第11 回（令和7 年度第3 回）躍進的な事業推進のための設備投資支援助成金 申請予約(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFdtA6331i7EOPyMFgHDDCV1tjjeefdUkmPY6BDHzojpqT5Q/viewform)

【助成金の申請受付】

【申請受付期間】令和８年１月２１日（水）１０時から２月１３日（金）１７時まで

申請受付は、国が提供する電子申請システム「J グランツ」にて受け付けます。

※申請方法等詳細は、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページをご覧ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html

【問い合わせ先】

＜制度全般に関すること＞

産業労働局商工部創業支援課

電話 03-5000-7782

＜申請に関すること＞

(公財)東京都中小企業振興公社設備支援課

電話 03-3251-7884