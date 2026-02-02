【移動時間が“学びの時間”に】小田急線の電車内オリジナル番組「CHOCOTTOchannel」第7弾にママノワ編集長が出演！2026年2月2日(月)より放映開始。

小田急線の電車内オリジナル番組「CHOCOTTOchannel」とは？

株式会社マインドシェア

「CHOCOTTOchannel」は、子育て応援プロジェクト「LOVE for BABY」が展開する、小

田急線の車内ビジョン放映番組です。

「こどもがギモンを投げかける → 大人が回答する」というシンプルな構成で、日常の中に

ある「なんで？」をきっかけに、家族やまわりの人のコミュニケーションが生まれること

を目指しています。

忙しい毎日の移動時間を、ちょっと前向きに、ちょっとやさしくする。そんな“子育て応援

の新しい形”として発信されています。

子育て応援プロジェクト「LOVE for BABY」の取り組み

これまでの放映内容を見る :https://www.instagram.com/love_for_baby_ig

「LOVE for BABY」は、“子育ての今を知る”ことをきっかけに、子育てにやさしい社会を目指す子育て応援プロジェクトです。

小田急線車内ビジョンなど、日常の中で自然に届く情報発信を通じて、子育てを応援する輪を広げています。

親子会員30万人超の子育てメディア「ママノワ」が告知・募集などをサポート

詳しく見る :https://www.odakyu-ag.co.jp/loveforbaby/

弊社が運営している子育てメディア「ママノワ」では、「LOVE for BABY」や「CHOCOTTOchannel」において、企画告知・参加者募集などを含めたサポートを実施しており、親子が“参加できる”子育て応援コンテンツとしての広がりを共に創出しています。

ママノワは、子育て世帯に寄り添う情報発信だけでなく、生活者のリアルな声を起点にした企画や体験機会づくりを通じて、子育て支援に関心を持つ企業・自治体・団体様に対して、以下のような取り組みを支援しています。

- 子育て世帯向けの企画設計／告知・集客- 親子参加型キャンペーン／体験設計- ママ・パパのリアルな声を起点にした商品・サービスの価値訴求- PR・SNS・記事制作まで一気通貫での発信支援

「子育てを応援したい」「親子向けの企画を実施したい」「共創型のPRを仕掛けたい」など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社マインドシェアのマママーケティングについて

ママノワを見る :https://www.mama-no-wa.jp/

株式会社マインドシェアは1989年（平成元年）に創業。

民間企業や自治体を対象としたマーケティング支援を行っております。

「子育て」分野では、グループ会社を持ち、子育てメディア「ママノワ」（現親子会員３０万人）にて、日々体験企画や体験から生まれる口コミをユーザーに届け、消費購買行動の後押しをサポートしております。

会員情報は親だけでなく第５子まで取得しており、「MaMaReach」をはじめ、子年齢・子月齢のセグメントが可能な施策をご提供しております。

【主な提供サービス】

1.子育て層特化 WEB広告配信「MaMaReach」

2.体験型子育てメディア「ママノワ」

・親子会員によるSNSへの商品口コミ投稿

・親子の声を活用した記事タイアップ

・親子への調査（WEBアンケート、インタビュー、座談会など）

・親子への商品サンプリング

3.子育てイベント企画・運営

4.新生児８０%以上に産院から手渡し「赤ちゃんみんなのハンドブック」

「CHOCOTTOchannel」第7弾の放映内容

ママノワ編集長・内野（うちの）コメント

詳しく見る :https://www.mama-marketing.co.jp/グループ会社のHPに遷移します[表: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/137_1_160b03950091fef377be5411c1ef74c7.jpg?v=202602020251 ]ママノワ編集長・内野（うちの）

「文章は、“上手に書くこと”よりも“相手に伝わること”が大切だと感じています。今回のCHOCOTTOchannelが、こどもたちの『書いてみたい』のきっかけになったら嬉しいです。」

■会社概要

会社名：株式会社マインドシェア

代表取締役：今井 祥雅

所在地：東京都港区芝5丁目29番14号 田町日工ビル4階

設立日：平成元年12月22日

資本金：1億円

HP：https://www.mama-no-wa.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マインドシェア

ママコミュニケーションデザイン戦略チーム：安藤、友部、秋山

TEL：03-6823-1400

MAIL：mamanowa.info@mama-marketing.co.jp

〒108-0014 東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル4階