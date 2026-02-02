アパートメントホテル事業に本格参入／新ブランド「WAYPOINT」1号物件を2026年4月1日 東京・築地に開業

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

三菱地所株式会社（以下「三菱地所」）および三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（以下「MJHR」）はこのほど、長期滞在ニーズに対応する新ブランド「WAYPOINT」を立ち上げ、アパートメントホテル（※）事業に参入します。本ブランドは主にインバウンドをターゲットに、ランドリーやキッチンなどを備え、多人数・複数泊に対応します。三菱地所がアパートメントホテルのソーシング・計画を手掛け、MJHRが運営します。今後2030年までに10軒の開業を目標に、両社で展開してまいります。

新ブランド1号物件は既存施設をアパートメントホテルとしてリノベーションした「WAYPOINT TSUKIJI TOKYO」で、2026年4月1日に開業します。2月2日より公式WEBサイトを開設するとともに、宿泊予約の受付を開始いたします。

（※）アパートメントホテル：キッチン・家具・家電を備え、多人数による複数泊の滞在に適した宿泊特化型のホテル

「WAYPOINT TSUKIJI TOKYO」エントランス（イメージ）

日本は2025年に外国人旅行者数が4,200万人を突破、過去最多を記録しておりますが、国が『観光立国推進基本計画』のもと目指す観光領域における「消費額拡大」を更に進める一要素として、滞在期間の長期化が求められています。また、インバウンド需要の回復・拡大と宿泊スタイルの多様化が進むなか、ファミリーやグループなど、一般のホテルでは受け入れに限りがあり、アパートメントホテルなど多人数・複数泊の宿泊ニーズに応える宿泊施設の整備が期待されています。

三菱地所およびMJHRは、ホテル事業の多角化と拡大を進め開発・運営能力に磨きをかけ、日本の成長戦略・地域活性化の柱とされる観光産業の高付加価値化に貢献してまいります。

■ブランドコンセプト「The Urban Basecamp」

国内外のゲストがエネルギーあふれる都市を探索するための“拠点”となり、滞在のたびに新たな発見や冒険が始まる場所を目指します。ブランド名の「WAYPOINT」は、行くべき方向を示す“道しるべ”を意味しています。ゲストはこの場所を起点に、好奇心を刺激する多彩な旅へと踏み出していきます。

三菱地所はソーシング・不動産開発の知見を活かし、東京都・大阪府を中心に都市観光拠点の整備を加速。MJHRは、これまでのホテル運営で培ってきたノウハウを生かし、ゲストとの温かい交流を大切にしながら、機能的でシームレスな滞在空間を提供します。

1号物件となる「WAYPOINT TSUKIJI TOKYO」では、環境への配慮と心地よい滞在の両立を目指し、館内各所に木材をはじめとしたサステナブルな素材を積極的に採用。自然素材ならではの温もりを生かした空間づくりにより、都市にいながらも安らぎを感じられる滞在環境を提供します。

客室は、TVボードに国産杉材を使用した積木パネルを採用するとともに、バンクベッド（2段ベッド）にも杉材を使用しています。最大6名まで宿泊可能なレイアウトとし、一部客室にはミニキッチンや洗濯乾燥機を備えるなど、長期滞在にも対応した機能性を備えています。また、ロビーなどの共用部でも内装にも木材を施し、木に囲まれた山のキャビンで過ごしているかのような空間を演出します。一日の旅の疲れを癒す場所であると同時に、翌日の旅の計画を立てる拠点としてご利用いただけます。

そのほか、多言語対応が可能なスタッフが宿泊をサポートし、旅先でも安心して心地よくお過ごしいただける環境を整え、そのまちならではの魅力をお伝えしてまいります。

エントランス（イメージ）客室（イメージ）客室（イメージ）客室（イメージ）

■WAYPOINT TSUKIJI TOKYOの概要

本日2026年2月2日「WAIPOINT TSUKIJI TOKYO」の公式WEBサイトをオープンし、同日より宿泊予約の受付も開始いたします。

「WAYPOINT TSUKIJI TOKYO」ロゴ

宿泊期間：2026年4月1日（水）～

料 金：デラックスバンクルーム（37.28平方メートル ）

1名料金（4名1室利用時）11,000円～

スイートバンクルーム （68.28平方メートル ）

1名料金（6名1室利用時）12,833円～

予約方法：2026年2月2日（月）より公式WEBサイトにて承ります。

問合せ先：rsv-waypointtsukiji@rphs.jp

※料金には消費税が含まれます。

※料金はお日にちによって変動いたします。

※上記以外のプランもございます。

詳しくは公式WEBサイトをご覧ください。

https://www.royalparkhotels.co.jp/wp/tsukiji/(https://www.royalparkhotels.co.jp/wp/tsukiji/)

所 在 地 ：東京都中央区築地2丁目9-3

アクセス：東京メトロ日比谷線「築地」駅より徒歩約1分

施設構成：客室（52室）、ラウンジ、サービスコーナー

敷地面積：368.46平方メートル （約111坪）

延床面積：2,392.77平方メートル （約724坪）

建物規模：地上9階

改修工事：三菱地所ホーム株式会社

FFE工事：株式会社メック・デザイン・インターナショナル

ホテル運営：三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

■【参考】三菱地所グループのホテル事業について

三菱地所グループは、30年以上にわたりホテルの開発・運営に携わってきました。総合デベロッパーとして、三菱地所は多様な不動産アセットに携わることで築いたテナントリレーションやノウハウなどを活かしたホテル開発事業を推進。また、ノンアセット事業として三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社にて「ロイヤルパークホテルズ」ブランドのホテルを全国各地で運営し、「ロイヤルパークホテル」（東京都中央区）に代表されるフルサービス型ホテルに加え、宿泊機能に特化したリミテッドサービス型ホテルブランド「THEシリーズ」を展開しています。アパートメントホテル「WAYPOINT」は三菱地所グループが有するホテル開発・運営のリソースや知見を活かし、新たなホテルブランドとして多様化する宿泊ニーズに対応することで、日本の観光振興に貢献するとともに、三菱地所グループのノンアセット事業の強化を図るものです。

なお、グループホテルを中心とした取り組みに加え、外資系ホテルブランド等、グループ外のオペレーターとも協業を進め、ホテル事業を一層加速してまいります。

■【参考】三菱地所ホテルズ＆リゾーツについて

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社は、ロイヤルパークホテルズとして全国に 24 ホテル、5,647室を展開しております。当社の指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。