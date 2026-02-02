TO THE HERBSの『苺フェア』 「やよいひめ」など農園直送の旬の苺をタルトやパフェ・クレープ・パンケーキで味わう♪

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長 兼 CEO：淺野幸子）が展開するイタリアンレストラン「TO THE HERBS（トゥ・ザ・ハーブズ）」では2026年2月2日（月）より、『苺フェア』を開催いたします。旬の苺を贅沢に使用したスイーツ全4種を販売いたします。

※苺の品種は入荷状況により変わります

毎年大人気のTO THE HERBSの『苺フェア』 苺スイーツで春を先取り

- TO THE HERBSでは旬の素材を使用したスイーツを提供しています。2月からの農園直送の苺を使用した全4種類のスイーツを展開いたします。- 人気No.1のジューシーな苺をサクッと食感のタルトに贅沢に敷き詰めた、甘味と酸味のバランスが抜群の『苺のタルト』や苺ムースとサクサクのパイ生地が特徴の『苺のミルフィーユパフェ』。- さらに香ばしいライ麦入りの自家製クレープにフレッシュな苺を合わせた『苺のクレープ』、焼き立てふわふらのパンケーキに苺とたっぷりホイップクリーム、バニラアイスを添えてご提供する『苺のパンケーキ』といった苺のおいしさが引き立つスイーツを取り揃えました。- 本フェアでは全てのスイーツにフレッシュな苺をトッピングしており、期間によって「とちあいか」若しくは「やよいひめ」を使用し、旬の品種の苺をお楽しみいただけます。「とちあいか」生産者の青木崇晃さん「やよいひめ」生産者の石倉一樹さん

『苺フェア』概要

販売店舗：TO THE HERBS 全14店 https://stores.to-the-herbs.com/

販売開始日：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

メニュー：

苺のタルト1カット 890円

苺のミルフィーユパフェ レギュラー 870円 ハーフ 670円

苺のクレープ 880円 ※一部の店舗を除き販売

苺のパンケーキ 980円 ※一部の店舗を除き販売

販売期間と提供する苺の品種 ※苺の生育状況により期間は変更する可能性があります

：2026年2月2日（月）～2月28日（土）頃予定

【栃木県産 とちあいか】 香りの強さとスッキリとした口当たりが特徴。酸味が弱く甘さが際立ちます。

：2026年3月1日（日）頃～3月31日（火）

【群馬県産 やよいひめ】甘味が強く、まろやかな酸味とのバランスが良好。サイズが大きく食べ応え抜群です。

苺フェア メニュー詳細

苺のタルト 1カット 890円 【人気No.1】

農園直送の旬のおいしい苺を贅沢に使用！

旬のいちごを使用した、甘味と酸味のバランスが良いジューシーなタルトです。

お店で焼き上げたアーモンドタルトに、ふんわりと軽く仕上げたホイップカスタードを合わせました。

タルトのサクッとした食感をお楽しみいただきたく、ご注文を頂いてから、苺をトッピングしてご提供いたします。

*当商品は2026年1月9日より販売しておりますが、この時期は旬の苺を使用しご提供します。

苺のミルフィーユパフェ レギュラー 870円 ハーフ 670円

サクサクのパイ生地と自家製の苺ムースにストロベリーミルクとバニラの2種類のアイスとホイップクリームをトッピングした贅沢なパフェ。

ムースは乳脂肪分38％の生クリームを使用しており、コクがあり後味もすっきり。

ハーフサイズもご用意しているため、お食事のあとでもお楽しみいただけます。

*当商品は通年販売商品ですが、この時期は旬の苺を使用しご提供します。

*店舗により盛り付けが異なります。

苺のクレープ 880円

香ばしいライ麦入りの自家製クレープに、フレッシュな苺をトッピング。

さらに、バニラアイスとホイップクリームを添えて、豊かな味わいに仕上げました。

仕上げにかけるストロベリーとチョコレートの2種のソースでより一層美味しさが引き立ちます。

*一部店舗を除き販売しております

苺のパンケーキ 980円

焼き立てふわふわのパンケーキに、フレッシュな苺とたっぷりのホイップクリーム、バニラアイスを添えてご提供。

苺の甘酸っぱい風味とパンケーキの優しい味わいが絶妙なハーモニーを奏で、クセになる美味しさです。

お好みでかけられるメープルシロップが、さらに贅沢な味わいを引き立てます。

*当商品は渋谷店のみ通年販売商品ですが、この時期は旬の苺を使用しご提供します。

*一部店舗では提供価格が異なります

*一部店舗を除き販売しております

※価格はすべて税込です

※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます

TO THE HERBS (トゥ・ザ・ハーブズ）

「ハーブ・チーズ・ワインをもっと身近に、もっとおいしく」というコンセプトのもと1995年に日本で誕生したピザ&パスタ専門店です。現在では国内に１4店舗を展開し、旬の食材を生かした前菜やパスタ、ピザに幅広いお客様からの支持を集めています。

公式HP：https://www.to-the-herbs.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/to_the_herbs_official/

TO THE HERBS 渋谷店