FDA 「第5回FDAファンミーティング at 名古屋(小牧)空港」を開催！

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、

2026年3月29日(日)、 FDAメンバーズ会員の方を対象に、遊覧フライトと格納庫見学会に参加できる「第5回FDAファンミーティング at 名古屋(小牧)空港」を開催いたします。

FDAのファンミーティングでは、実施回数と機番にちなんだテーマカラーを毎回設定しています。

第5回となる今回は、5号機カラー「オレンジ」をドレスコードとして参加者の皆さまにご案内いたします。

当日は名古屋(小牧)空港発着で約60分間の富士山遊覧フライトを実施した後に、格納庫での機体見学や弊社社員との交流を予定しております。皆さまからのご応募をお待ちしております。

過去回の様子はこちら（https://note.com/fda_fujidream/n/n07e45e1bdf61）

■イベント概要

日 時：2026年3月29日(日)13:00～18:00を予定（集合は12:15を予定）

会 場：名古屋(小牧)空港（愛知県西春日井郡豊山町）

対 象 者 ：FDAメンバーズ会員

募集人数：35組70名さま（1組最大2名さま）

参加料金：1組30,000円（税込）

応募方法：専用フォームにて応募いただけます

https://www.fujidream.co.jp/campaign/fanmeeting05/

応募締切：2026年2月11日(水・祝)

当選連絡：2026年2月24日(火)までに当選者にメールでお知らせいたします。

※2026年3月1日(日)までに参加の意思と搭乗者情報(同行者含む)をご返信ください。

※案内された期日までにファンミーティングツアー参加料金の支払いをお願いいたします。

備 考：会場までの交通費は参加者負担となりますのでご了承ください。

当日の様子を撮影の上、今後弊社媒体にて使用させていただく場合がございます。