【ホテルニューグランド】甘く華やかな香りと豊かな味わいが人気の紅茶が限定パッケージで登場！「オリジナルブレンドティーwithガーデンベア」
ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年3月19日（木）より、人気商品オリジナルブレンドティーの限定パッケージ「オリジナルブレンドティーwithガーデンベア」の販売を開始します。
”ガーデンベア”が優雅なティータイムを楽しむ様子が描かれたパーッケージ「オリジナルブレンドティーwithガーデンベア」
横浜市主催の『ガーデンネックレス横浜2026』のライセンス商品として、公式マスコットキャラクターの“ガーデンベア”が優雅なティータイムを楽しむイラストが描かれた可愛らしいパッケージに仕上げました。セイロン紅茶をベースにシャンパンやチェリーの香りを加え、コーンフラワーとマリーゴールドのハーブをブレンドした、甘く華やかな香りと豊かな味わいが魅力のオリジナルブレンドティーは本館1階ロビーラウンジ ラ・テラスで提供しており、その味わいは2017年の発売以来、ファンが多い紅茶です。便利な個包装は、ちょっとしたプチギフトや横浜散策のお土産にもおすすめです。ご自宅やオフィスでの休息のひとときに華やぎを添える一杯を、ぜひお楽しみください。
発売開始 2026年3月19日(木)より
価格 \1,080（税込）
内容量 個包装ティーバッグ 5個入り （各2g）
販売場所／問い合わせ
・S.Weil by HOTEL NEW GRAND ／045-681-1841（代表）
・S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店／045-534-3970（直通）
・本館１階 ロビーラウンジ ラ・テラス ／045-681-1841（代表）
・そごう横浜店10階 バー シーガーディアンIII ／045-465-5995（直通）
・ホテル公式オンラインショップ https://www.hotel-newgrand-shop.com/
「ガーデンネックレス横浜」とは
横浜市が主催する春と秋に開催される大規模な緑化推進イベントです。美しい花々や緑に彩られた横浜市内を「ネックレス」に見立て、山下公園、港の見える丘公園、日本大通りなどを中心に市内各所で様々なガーデニングイベントや展示が行われます。この取り組みは、横浜市の豊かな自然環境と花文化を発信し、市民や観光客が楽しみながら自然や緑の大切さを学べる場を提供することを目的としています。
公式サイト: https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/
【期間】2026年3月19日（木）～6月14日（日)（予定）
【場所】みなとエリア／山下公園、港の見える丘公園、横浜公園、新港中央広場、日本大通りなど
里山ガーデン／横浜市旭区上白根町1425-4（よこはま動物園ズーラシア隣接）
横浜市域全域
＜オリジナルブレンドティー＞
2017年に開業90周年を記念して販売を開始したオリジナルブレンドティーは、当初はラウンジの店内メニューとしての提供のみでしたが、リピーターのお客様から販売を望む声が多く、ご自宅でもお楽しみいただけるようにと2021年に商品化しました。パッケージは、ニューグランドブルーにホワイトを合わせたシンプルな色合いに、歴史的建造物である本館2階ザ・ロビーの天井や梁に施された幾何学模様をモチーフに、スタイリッシュなホテルニューグランドならではの世界観が広がるデザインに仕上げた人気商品です。
オリジナルブレンドティー（個包装ティーバッグ5個入り）\1,080（税込）
オリジナルブレンドティー（ティーバッグ15個入り） \2,484（税込）
～店内メニューでもお楽しみいただけます～
オリジナルブレンドティー \1,328（税サ込）
居心地の良い店内でのひとときを華やかに演出する豊かな香りが魅力のオリジナルブレンドティー。
大切な方との会話に華を添える優雅なティータイムをお楽しみいただけます。
提供店舗
ホテルニューグランド 本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラス
そごう横浜店10階 バーシーガーディアンIII
ホテルニューグランド
1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。
HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/
Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_