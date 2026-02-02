市川実日子×恒松祐里が語り合う、『テミスの不確かな法廷』の舞台裏と素顔。ドラマを通して「思わずハマってしまったこと」とは？　J-WAVE『Sanrio SMILEY SMILE』2/2週オンエア

市川実日子、恒松祐里

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜 21:30～22:00に放送中の番組『Sanrio SMILEY SMILE』（ナビゲーター：板谷由夏）。2月2日(月)から5日(木)までの4日間は、俳優の市川実日子と恒松祐里の対談をお届けします。




現在放送中のドラマ『テミスの不確かな法廷』で共演している二人。ドラマの撮影秘話や現場の裏側はもちろん、俳優という仕事を始めたきっかけやこれまでの歩み、互いの趣味やプライベートの話まで話題が広がります。




さらに、ドラマを通して「思わずハマってしまったこと」や、初共演時の印象にまつわるエピソードについても。


まるで喫茶店で語り合っているかのようなトークを4日間にわたってお届けします。




番組内では市川実日子と恒松祐里による選曲もオンエアします。二人がどんな楽曲を選ぶのか、放送をお楽しみに。




また番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。




2月2日（月）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260202213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260202213000)


2月3日（火）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260203213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260203213000)


2月4日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260204213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260204213000)


2月5日（木）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260205213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260205213000)




【番組情報】

放送局：J-WAVE(81.3FM)


番組名：『Sanrio SMILEY SMILE』


放送日時：2月2日（月）～5日（木）21:30～22:00


出演者：俳優・市川実日子、恒松祐里


番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/smileysmile/


番組X(旧Twitter)：https://x.com/smiley_smile813


番組Instagram：https://www.instagram.com/smiley_smile_813


番組Podcast：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/502244f0-803b-4094-9413-5f830f4946c3/