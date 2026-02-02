分身ロボットカフェ DAWN ver.β「公認OriHimeパイロット」の通年採用を開始

株式会社オリィ研究所

株式会社オリィ研究所（本社：東京都中央区、代表取締役：吉藤 健太朗・笹山 正浩、以下「オリィ研究所」）は、分身ロボットカフェ DAWN ver.βにおいて、分身ロボット「OriHime」を遠隔操作して接客や案内を行う「公認OriHimeパイロット」の通年採用を開始いたしました。

公認OriHimeパイロットは、分身ロボットカフェDAWNでの接客業務をはじめ、自治体事業、各種イベント、美術館、レストラン、学校など、さまざまな場においてOriHimeを通じたコミュニケーション業務を担う役割です。本取り組みを通じてオリィ研究所は、外出が困難な方を含む多様な人々が社会と継続的につながり、役割を持って働ける環境づくりを推進してまいります。

「公認OriHimeパイロット」とは

OriHimeパイロットは、分身ロボットOriHimeを通じて、人と人をつなぐ接客・案内を担う仕事です。採用後は、見習いパイロットとして研修を行い、まずはカフェでの接客業務からスタートします。ここでは、操作スキルだけでなく、相手に向き合う姿勢や、場をつくる力を身につけていきます。

一定の基準を満たした方は、「公認パイロット」として認定されます。公認パイロットになると、カフェにとどまらず、自治体事業や各種イベント、美術館・レストラン・学校など、さまざまな現場でOriHimeを通じた仕事を担う機会があります。

これは単に業務の場が広がるというだけでなく、一定の基準を満たした人材として信頼され、責任ある役割を担う存在として認定されることを意味します。公認OriHimeパイロットは、短期的・補助的な業務ではなく、経験と実績を積み重ねながら継続的に活躍することを前提とした、専門性の高い役割です。

【募集概要】

この度、より多くの外出困難な方へ社会参加と活躍の機会を広げるため、以下の要件にてパイロットを通年で募集いたします。

【選考プロセスや応募方法について】

1. 必須要件- 学歴：不問- 就業経験：不問- 必須スキル：PCやスマートフォン、タブレットを操作することができること- 必須環境：１. 通信・ネットワーク環境安定したインターネット回線（光回線相当）を ご自身でご用意いただける方※通信制限のある回線（モバイルWi-Fi等）のみでの勤務は原則不可となります２. 業務に使用可能なPC（Windows / macOS）・タブレットをお持ちの方※スマートフォンのみでの業務は不可となります３. 作業場所・物理環境業務中、静かで第三者の声や生活音が入らない作業環境を 確保できる方※ご家族・同居者の同席は原則不可となります- 必須知識：特になし- 語学要件：海外の方とのコミュニケーションに前向きであれば現時点の語学力は不問- 業務委託契約として働くことが出来る方2. 歓迎要件- 就業経験：接客業やコミュニケーションを伴う業務の経験- 語学要件：英語など外国語での会話が可能であること3. 求める人物像- 病気・怪我などによる障害、家族の介護などの理由で外出に制限があり、就労が困難な状況である方- オリィ研究所が目指す「移動困難者の働く選択肢を豊かにする」「孤独の解消」というビジョンに賛同いただける方- 新しいことに挑戦する意欲をもち、自ら新たなことへチャレンジできる方- チームで高め合う姿勢を持ち、仲間にも働きかけ、共にサービスを向上させられる方- 自分の好きなことや想いを熱量を持って伝え、相手に共感を生み出せる方- お客様に楽しんでもらい、体験価値を向上させる意欲のある方- 守秘義務を遵守できる方

ご応募の流れ

選考プロセスや応募に関する詳細は下記WEBサイトをご確認ください。

URL：https://dawn2021.orylab.com/entry/

【本採用に関するお問い合わせ】

応募に関するお問い合わせは下記メールにお願いします。

株式会社オリィ研究所 人材事業部 採用事務局

Email: dawn-recruit@orylab.com

※店舗への直接のお電話はご遠慮ください

【株式会社オリィ研究所について】

「人類の孤独を解消する」を理念に掲げ、障害・病気・介護・子育て等の理由で外に出ることが難しい「移動困難者」の選択肢を豊かにするサービスを研究開発・提供しています。



展開サービス：

- 遠隔操作でありながら「その場にいる存在感」を共有できる分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」- テレワークでの肉体的社会参加を可能にする分身ロボット「OriHime-D（オリヒメディー）」- 重度障害があっても目や指先などの僅かな動きだけでコミュニケーションを可能にする意志伝達装置「OriHime eye+Switch（オリヒメアイプラススイッチ）」- 外出困難者が”パイロット“として分身ロボットOriHime・OriHime-Dを遠隔操作し、オーダーや配膳、お客様との会話など接客を行う「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」- テレワークに特化した障害がある方のための人材紹介サービス「FLEMEE」

詳しくは、株式会社オリィ研究所 公式サイト https://orylab.com/ をご覧ください。