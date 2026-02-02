『五島の牛で出汁をとったプレミアムな高級カレー』~五島牛の出汁 × 五島列島産 黒毛和牛~2月2日（月）リニューアル新発売

ごと株式会社

長崎・五島列島産の旬な食材を使用した加工食品の製造販売および五島列島の特産品販売を行う、ごと株式会社（所在地：長崎県五島市/代表取締役社長：清水優友）は、発売以降累計販売数145万袋を突破する、同社の主力商品“五島の食材で出汁をとったカレー”シリーズのプレミアムバージョンとして、五島列島産の黒毛和牛を贅沢に使用した、ワンランク上のレトルトカレー『五島の牛で出汁をとったプレミアムな高級カレー ~五島牛の出汁×五島列島産黒毛和牛~』をリニューアル新発売いたしました。

『五島の牛で出汁をとったプレミアムな高級カレー』調理イメージ

■商品概要

◎商品名：

『五島の牛で出汁をとったプレミアムな高級カレー ~五島牛の出汁×五島列島産黒毛和牛~』

商品パッケージ

１.黒毛和牛に最も合うカレーソース

まるでホテルカレーのような贅沢な味わいのカレールーのベースには、希少な「五島牛」を使用。牛骨をじっくり煮込んだ“牛出汁”と11種類のスパイス、さらに「五島牛」のひき肉が溶け込み、牛の豊かな旨味を感じられるソースに仕上げました。

２.1袋にお肉が50g！満足感のあるボリュームです

五島列島産の黒毛和牛のおいしさを存分に堪能できるよう、すね肉を中心とした赤身の部位を使用。ごろりと大きな具材で満足いただけるボリュームです。

３.素材のおいしさを引き出す丁寧な製造

・“牛出汁”に使用する牛骨は焼成し、野菜・昆布とともに90度で約90分煮込むことで、牛特有の臭みを落として、うまみを引き出しています。

・ホールスパイスと油を加熱して出来上がるスパイスオイルも今回のレシピオリジナル。スパイスの香りをより感じていただけるように工場で一から丁寧につくり上げます。

◎内容量：180g （1人前）

◎賞味期限：製造日より730日

◎販売価格：1,480円（税込）

◎商品URL：https://nagasakigoto.net/products/detail/313

＜会社概要＞

■社名 ：ごと株式会社（商号：長崎五島ごと）

■所在地 ：〒853-0031 長崎県五島市吉久木町726-1

■連絡先 ：（代表）0959-75-0111

■ホームページ：https://nagasakigoto.co.jp/

■事業内容 ：「ごと焼きごと芋」など芋加工品の製造・販売

「五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー」シリーズや

OEM・PB商品などレトルト食品の製造・販売

「カフェ＆おみやげ ごと」の店舗運営

■代表者 ： 代表取締役社長 清水 優友

■設立 ：2006年8月18日

■資本金 ：9,900万円

■従業員 ：26人（2026年1月現在）

本社

ごと株式会社とは

「五島から、おいしさを届けたい」をスローガンに、五島列島福江島で創業した食品製造会社です。

五島産の食材を使用した冷凍焼き芋やレトルトカレーなどの製造販売、「おみやげ&カフェ ごと」の店舗運営を行っており、五島発のおいしい「食」でひとりでも多くの人を幸せにし、地方から日本を元気にする企業を目指しています。