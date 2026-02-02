最大50,000ポイントプレゼントのキャンペーンも！2月は6種のキャンペーンが新たにスタート！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード&グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリの決済手段「コメリカード」会員様特典として、2026年2月から6種の期間限定キャンペーンを新たにスタートいたしました。

■2月スタートの新規キャンペーン

LIXIL×コメリ共同企画 ポイントキャンペーン

期間中、対象商品をコメリカードクレジット払いで商品購入、または工事ご成約の方に最大50,000ポイントプレゼント。

対象期間：2026年2月1日(日)～2026年3月31日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2602_lixil/

エアコン早期購入ポイントキャンペーン

期間中、8畳用以上のエアコンをコメリカードクレジット払いでお買い上げいただいた方に、もれなくポイントプレゼント。

対象期間：2026年2月1日(日)～2026年6月30日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2602_aircon/

ブリヂストン×コメリ共同企画 タイヤ買い替えポイントキャンペーン

期間中、対象商品をコメリカード・アクアカードでお買い上げで、その場で最大10,000ポイントプレゼント。

対象期間：2026年2月1日(日)～2026年3月31日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2602_bridgestone/

ペットライン×コメリ共同企画 ポイントキャンペーン

期間中、対象商品を同日お買い上げ、税込1,500円を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2026年2月1日(日)～2026年3月31日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2602_petline/

いなばペットフード×コメリ共同企画 ポイントキャンペーン

期間中、対象商品を同日同店舗でお買い上げ、税込2,000円を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2026年2月1日(日)～2026年3月31日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2602_inaba/

ペティオ×コメリ共同企画 ポイントキャンペーン

期間中、対象商品を同日お買い上げ、税込1,500円を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2026年2月1日(日)～2026年3月31日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2602_petio/

※詳細につきましては各キャンペーンページをご確認ください。

※本キャンペーンはコメリカードまたは、アクアカード会員様限定のキャンペーンとなっております。

※ポイント付与、商品ご発送の時期はキャンペーンにより異なります。詳しくは各キャンペーンページをご確認ください。

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。



私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,228店舗（2026月1月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26