毎年大人気の北海道の食材を取り入れたディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」を横浜ベイホテル東急にて3月27日より開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社北海道の食材をふんだんに使ったブッフェメニュー

横浜ベイホテル東急（横浜市西区みなとみらい・総支配人 八木 進午）2階、オールデイダイニング「カフェ トスカ」では、毎年人気の北海道食材を取り入れたディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」を、2026年3月27日（金）～7月1日（水）の期間限定で開催いたします。

「カフェ トスカ」は、食の宝庫である日本各地の食材を使ったフェアを2006年より続けてまいりました。シェフ自ら、全国各地の生産現場を訪問し、目で確かめ、生産者や協同組合の皆さんの想いを体感し食材を厳選。その地域独自の「本物」で「おいしい」食材だけでなく、食文化にも着目したご当地メニューなどを意識したプロモーションも見どころの１つです。

詳細を見る :https://ybht.co.jp/restaurant/plan/dinnerbuffet-hokkaido.php一本アスパラガスとベーコン・ポテトのチーズソース掛け鮭のソテー 竹中ファームのポロねぎクリームソース

中でも毎年大人気の北海道フェアは、今年で9回目。今回も北海道ならではの食材やメニューを取り揃えました。スペシャルディッシュとして、貝の旨みを閉じ込めた滑らかなフランは、土・日・祝日限定で提供いたします。ほかにも、お客さまの目の前で調理するアクションコーナーでは、人気メニュー「ジューシーに焼き上げたローストビーフ」はもちろん、「マグロといくらのプチどんぶり」もご用意いたします。北海道の魅力はこれだけではありません。アスパラガスやベーコンなど様々なこだわり食材が生産者の皆さんから届きます。

20年目を迎える「カフェ トスカ」のディナーフェア。生産者の皆さんの想いをのせた北海道のおいしさがたくさん詰まったブッフェメニューを、開放的なアーバンリゾートを体感できるくつろぎの空間でご堪能ください。

ディナーブッフェ「こだわり食材 ～北海道～」 概要

北海道産白花豆とイイダコのトマトブレゼ ローズマリー風味ビールで柔らかく煮込んだ牛肉 十勝のマッシュルームと

■場所： オールデイダイニング「カフェ トスカ」（横浜ベイホテル東急 2F）

■期間： 2026年3月27日（金）～7月1日（水）※除外日あり

■時間：17：00～21：00（クローズ）

土曜日・特定日は1部17：00～ / 2部19：30～（2部制）〔120分制〕※除外日あり

■料金（お1人さま）：

【大人】 （平日）8,300円、（土日祝、4/29～5/1）9,300円、（5/2～6）10,500円

【小学生】（通常）4,200円、（5/2～6）4,500円

【4歳以上の未就学児】 （通常）2,200円、（5/2～6）2,500円

マグロといくらのプチどんぶり 山わさび がごめ昆布 をお好みで帆立と椎茸の雲丹バター焼き ほうれん草のソテー

■メニュー（抜粋）

スペシャルディッシュ 【お１人さまにつき１皿・大人の方・土日祝限定】

・貝類の旨味フラン

アクションコーナー

・ジューシーに焼き上げたローストビーフ

・マグロといくらのプチどんぶり 山わさびがごめ昆布 をお好みで

・一本アスパラガスとベーコン・ポテトのチーズソース掛け

ブッフェメニュー

・ビールで柔らかく煮込んだ牛肉 十勝のマッシュルームと

・雪国育ち豚のねぎま風 甘辛いタレとマスタードで

・鮭のソテー 竹中ファームのポロねぎクリームソース

・帆立と椎茸の雲丹バター焼き ほうれん草のソテー

・北海道産白花豆とイイダコのトマトブレゼ ローズマリー風味

・海老を添えた 北海道産ホワイトコーンのブルーテ

・北海道ザンギ 2種類のタレで

・札幌発祥のスープカレー 山椒の効いた和風テイストで ほか

※写真はイメージです

※表示料金にはサービス料及び税金が含まれております

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※北海道産以外の原材料を使用したメニューもございます

「カフェ トスカ」シェフ 辻 慎太郎

地元・神奈川県横浜市出身。

2005年、現・横浜ベイホテル東急に入社。宴会やレストランにて経験を積み、2025年に「カフェ トスカ」シェフに就任。

ジャンルにとらわれず、シンプルで美味しい料理の提供を心掛けている。

オールデイダイニング「カフェ トスカ」

みなとみらいの景色とともに美食ブッフェを楽しめる「カフェ トスカ」。開放的な吹き抜けからの光に照らされるパームツリーや、海辺をイメージして水をたたえた空間など、まさに都会の中のオアシス。横浜ベイホテル東急ならではのアーバンリゾートを演出いたします。人気のアクションコーナーでは、シェフが目の前でお料理を仕上げ、「メゾンカイザー」のブレッドをブッフェスタイルで楽しめるのも魅力の一つです。日本全国の食材に魅せられたシェフの、こだわりのメニューの数々をご堪能ください。

「カフェ トスカ」内観イメージ

お客さまのお問い合わせ先

横浜ベイホテル東急 レストラン予約(10：00～19：00)

Phone：（045）682-2255

