発酵科学が拓く次世代フェムケア素材「RenoSorb(TM)」、日本市場向け優先展開を開始

株式会社 ピー・エイ・アイ・ジャパン

発酵科学を基盤に開発され、米国FDAにNDI（New Dietary Ingredient）届出済み、国際的にも高い評価を受けているフェムケア向け素材「RenoSorb(TM)」シリーズについて、株式会社ピー・エイ・アイ・ジャパンは、日本市場向け優先パートナーとして展開を開始しました。

RenoSorb(TM)シリーズは、納豆菌発酵を活用した独自の発酵吸収技術により、植物性フラボノイドの吸収性や安定性に関する評価データが報告されている次世代型素材群です。フェムケア、機能性食品、美容分野向け原料として、OEM・ODM供給を通じた多様な製品開発への活用を想定しています。

背景：拡大するフェムケア市場と科学的アプローチの重要性

近年、世界的にフェムケア市場は拡大を続けており、女性のライフステージに寄り添った健康・美容・コンディションケアへの関心が高まっています。こうした背景のもと、原料においても「科学的根拠」「安全性」「継続性」を重視した素材が求められています。

RenoSorb(TM)シリーズは、発酵科学を応用することで、従来の植物由来ポリフェノール素材と比較し、吸収性や安定性の向上が研究データにより示唆されている次世代型素材群です。

RenoSorb(TM) 発酵吸収技術の概要

RenoSorb(TM)技術は、納豆菌発酵を利用して植物性フラボノイドを水溶化し、体内吸収性に関する評価データが報告されている独自の技術です。

台湾のバイオテクノロジー企業Hughes Biotechnology社と台湾大学との共同研究により、非発酵型ポリフェノールと比較して以下のような評価結果が報告されています。

※出典：台湾国立大学・Hughes Biotechnology共同研究データ（2023年）

製品ラインナップと素材特性

■ レノフラボン(RenoFlavone(TM))発酵ゲニステイン

ホルモン様作用・骨代謝促進・PMS（月経前症候群）に関連するコンディションなどに関する研究報告。



■ レノシディン(RenoCidin(TM))発酵へスペレジン

血流や脂質代謝、抗酸化などに関する研究データ。



■ レノサージ（RenoSage(TM)）発酵ルテオリン

ストレス応答や神経系コンディション、睡眠に関する研究報告。

これら3成分は単独または組み合わせて使用可能であり、若年期から更年期・閉経後まで、女性のライフステージに対応した製品設計への応用が期待されます。

国際的評価と安全性

RenoSorb(TM)シリーズは、米国FDAにおいてNDI（New Dietary Ingredient）届出済み（NDI#1253, #1283）であり、急性・反復毒性試験および遺伝毒性試験など各種安全性試験が実施されています。さらに、欧州「Vitafoods Europe」にて“Most Innovative Technology Supporting the Nutraceutical Industry”賞を受賞。その技術革新性と安全性が国際的にも評価されています。

日本市場での展開方針

株式会社ピー・エイ・アイ・ジャパンは、RenoSorb(TM)シリーズの日本市場向け優先パートナーとして、フェムケア・機能性食品・美容関連分野への原料供給を開始します。

OEM・ODM供給を通じて、カプセル、ドリンク、ゼリー、プロテインなど多様な製品形態への応用を推進。「科学 × 発酵 × 女性健康」をテーマに、国内フェムケア市場に新たな価値を提供していきます。

※詳細な研究データおよび技術資料については、別途お問い合わせください。

代表コメント

「RenoSorb(TM)シリーズは、発酵科学を通じて素材本来の可能性を引き出す、次世代型のフェムケア原料です。当社は、日本市場において、科学的根拠と安全性を重視し、女性のライフステージに寄り添うフェムケア製品開発を支援するパートナーとして、新たな価値創出に取り組んでいきます。」

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ピー・エイ・アイ・ジャパン

RenoSorb(TM)シリーズ

原料・OEM／ODMに関するお問い合わせ

技術資料・研究データのご請求

取材・掲載に関するお問い合わせ

E-mail：contactpai@pai-japan.com

URL：https://pai-japan.com/reno-series/