【AI×アンケートデータ】 ～掃除機の新規市場参入に関する3C分析～
掃除機市場は、共働き世帯の増加やこまめな掃除ニーズを背景に価格帯や用途の違いによる選択の幅が広がっています。マイボイスコム株式会社（東京都千代田区）は、アンケートデータをもとにした「AI分析ツール CotoEL（コトエル）」(https://cotoel.myvoice.jp/info)にて、掃除機の新規市場参入に関する3C分析を実施しました。本リリースでは、その分析結果の一部をご紹介します。
●対象アンケートデータと分析ステップ
「掃除機に関するアンケート調査」（第9回）
・調査時期：2025年8月１日 ～ 8月７日
・調査対象：MyVoice アンケートモニター
・回答者数：11,576 名
・調査手法：インターネット調査
※CotoELでは性年代別人口構成比でウェイトバックした数値を用いているため、軽微な差異を含め一部の数値が集計結果と異なる場合があります。
AI分析ツール「CotoEL（コトエル）」に上記アンケートデータを設定し、掃除機市場に新規参入する際の3C分析を行いました。
●分析結果 掃除機新規参入の3C分析
AI分析ツール「CotoEL」が調査データをもとに掃除機市場の現状を分析、その結果を各項目300字程度に要約した本文です。生活者の利用実態や選択基準、主要ブランドを整理することで、新規参入時の戦略立案に活用できる示唆が得られています。
●図表例
- Customer分析：現在所有率と今後のニーズ
‐ Competitor分析：使用している掃除機メーカー
●CotoEL サービスサイト
AI分析ツール「CotoEL（コトエル）」の機能紹介・無料トライアルはこちら
https://cotoel.myvoice.jp/info(https://cotoel.myvoice.jp/info)
※アンケート分析やn=1ペルソナインタビューなど、生活者理解と示唆発見に役立つ機能の詳細をご確認いただけます。
●CotoELで可能な分析
以下の１～３はいずれも会話形式のやりとりによって簡単に抽出・出力が可能です。アンケートデータの集計・要約に加えて、市場構造の理解からターゲット選定、ポジショニングの案といったマーケティング施策までAIが一気通貫で分析を行うことができます。
１．アンケートデータの集計分析（単純集計、二重クロス集計）
２．調査結果の要約
３．マーケティング分析（聴取設問により、分析可能な内容は異なります）
・ SWOT分析：強み・弱み・機会・脅威
・ 3C分析：顧客・競合・自社
・ STP分析：セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング
・ 4P分析：製品・価格・流通・プロモーション
・ 5フォース分析：新規参入者・代替品などの5要因で業界構造を分析
AI分析ツールCotoELでは調査結果を即座に把握できるだけでなく、結果の背後に潜むより深いインサイトの抽出と、次のアクションにつながる意思決定をサポートします。
●CotoEL 3C分析の出力全文はこちら
■【AI×アンケートデータ】～掃除機の新規市場参入に関する3C分析～
URL：https://www.myvoice.co.jp/cdl/DLmvcCotoEL260104
※AIが生成した分析の全文をご覧いただけます （PDF形式）
＜本件に関するお問い合わせ先＞
マイボイスコム株式会社 （担当：石田、丸山）
ml.cotoel_form@myvoice.co.jp
───────────────────────────────────────────
＜会社概要＞
マイボイスコム株式会社
【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階
【設 立】 1999年7月
【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）
【代表者】 代表取締役社長高井和久
【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析ツール
【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/
＊マイボイスコムは、インターネット調査が中心の伊藤忠グループのリサーチ会社です。
───────────────────────────────────────────