【本格的な新しい美容コミュニティ「本気の美容サロン」が誕生】MEGUMIと河村真木子が共同運営

株式会社サニーサイドアップ

美容ツアーや一流講師によるオンラインクラスなど“本気の変化”に伴走する本格的な新しい美容コミュニティ「本気の美容サロン」が誕生します。本サロンは、俳優・タレントとして活躍し、“美のカリスマ”としても支持を集めるMEGUMIさんと、日本最大級・総会員数2.3万人超のオンラインコミュニティ「Holland Village Members’ Club」を主宰する河村真木子（MZソーシャル株式会社 代表取締役）が共同で運営します。参加メンバーが情報を“知る”だけで終わらず、日常の中で“続けられて変われる”ことを目指し、オンライン×オフラインで継続的に伴走する場を提供します。

◆「本気の美容サロン」誕生背景

「本気の美容サロン」は、美容に関する情報があふれ、個人が何を選び、どう続けるかを迷いやすい時代において、オンラインの知識や情報を集めるだけで終わらず、オフラインで実際に体験できるコミュニティとして誕生します。さらに近年、「美容は外見を整えるだけでなく、心やメンタルまで整え、人生を前に進めるための手段になり得る」という考え方が広がってきています。そうした価値観の広がりを追い風に、「本気の美容サロン」は”外見も、心も、人生も整えていくための場“として誕生しました。

◆MEGUMIと河村真木子のメソッドを掛け合わせた「本気の美容サロン」

MEGUMIさんは、俳優・タレントとして活躍する一方、美容メディアなどで特集が組まれたり、SNSでは紹介した商品が品薄になる“MEGUMI買い”という現象が巻き起こるなど、“美のカリスマ”としての影響力も発揮されています。また、初の美容本「キレイはこれでつくれます」は60万部を突破し、「年間ベストセラー」の単行本実用部門で2年連続1位を獲得しています。

河村真木子は、外資金融機関などでキャリアを積んだ後、2021年のコロナ禍に、オンラインコミュニティ「Holland Village Members’ Club」を設立。2026年に開催された「DMMオンラインサロン大賞」では、全ての観点で高品質なサロンに贈られる「大賞」を史上初の4年連続で受賞しています。

“美のカリスマ”であるMEGUMIさんの実体験に基づく美容メソッドと、日本最大級のオンラインコミュニティ主宰・河村真木子が培ってきた実践的なノウハウを掛け合わせ、週5回に及ぶのラジオ配信や一流講師のオンラインクラス、美容ツアーや限定予約枠など、オンライン×オフラインで“本気の変化”に伴走します。

◆ MEGUMIさんコメント

この度、河村真木子さんと一緒に「本気の美容サロン」を立ち上げます。私にとって美容は、見た目を整えるだけではなく、心やメンタルまで整えて人生を前に進めるための“手段”です。自分が効果を実感したことだけを、必要としている方に本気で届けたい。オンラインもオフラインも含めて、続けられて、変われる場所をつくります。

「美容は情報を集めるだけでは変わらない」と感じてきました。そのため今回は、学びだけでは終わらない、生活の中でちゃんと実践できて、結果につながるコミュニティをつくりたかったのです。真木子さんのコミュニティづくりの力と一緒に、オンラインクラスやツアーなどを通じて、みなさんの“変わりたい”に最後まで伴走するコミュニティにします。

◆河村真木子コメント

MEGUMIさんとの出会いは、美容に関するイベントがきっかけでした。初めてお話ししたときから一貫して感じたのは、MEGUMIさんが美容を「見た目を整えること」だけではなく、心やメンタルまで整えるための手段として捉えていること。そして、ご自身が効果を実感した美容法を、必要としている方に本気で届けたいと強く願っていることでした。そこから私たちは、「どうしたら“普通のオンラインサロン”で終わらせない、本気の美容コミュニティが作れるか」を何度も話し合い、構想を重ねてきました。

私はこれまでオンラインコミュニティの運営を通じて、オンラインで情報を受け取るだけではなく、オフラインの実体験が加わることでコミュニティがより強く育っていくことを実感してきました。だからこそ「本気の美容サロン」では、MEGUMIさんの美容への思想と実行力、そして私のコミュニティ運営のノウハウを掛け合わせ、オンラインとオフライン双方の強みを踏まえた、“本気で”新しい美容コミュニティを、2人で一緒に作っていきます。

◆ 「本気の美容サロン」コンテンツ内容（一部抜粋）

1.MEGUMIさんによるラジオ配信

週5日、MEGUMIさんが美容・メンタル・日々の気づきなどをラジオで生配信します。

2.一流講師によるオンラインクラス

MEGUMIさんが信頼しているヘアメイク、スタイリスト、カラーセラピー、骨格診断、トレーナーの方など、一流の講師による“やれば確実に変わる” オンラインクラスを配信。

3. MEGUMIさん×河村真木子の対談

月に一度、MEGUMIさんと河村のオンライン対談を配信。その時に出会った最新の美容情報や、仕事、母としてのエピソードなど、様々な角度でトークを展開します。

4. MEGUMIさんとの特別ツアー

半年に一度、MEGUMIさんと一緒に“人生が変わるリトリート”がテーマの特別ツアーをご案内。 現在は、インドネシア・バリのリトリート、アメリカ・セドナのパワースポット、フランスのラベンダー畑などを予定しています。また、海外「美容ツアー」も実施。MEGUMIさんが心からおすすめする日本や韓国の美容ツアーを一緒に周ります。

5. 美容コラム

日本を代表する美容ライターの方々による美容コラムを定期配信。最新の情報から「本気の美容サロン」でしか得られないような情報をお届けします。

6. 予約困難クリニックの限定枠提供

MEGUMIさんが数えきれないほど通った本気でおすすめするサロン、クリニックなど、予約困難店の予約枠を、「本気の美容サロン」メンバー限定で特別に提供。

◆ MEGUMI プロフィール

MEGUMI

女優、タレント。1981年9月25日生まれ、岡山県出身。

映画に出演する。20年2月、映画「台風家族」「ひとよ」で「第62回ブルーリボン賞」助演女優賞を受賞。

近年ではプロデューサーとしても活躍しており、「ラヴ上等」(Netflix)、映画「FUJIKO」(2026年公開予定)、などを企画、プロデュースしている。

美容好きが高じてデビュー時より試した美容法は1000以上。

女性がより自信をもって輝くための美容情報の発信にも力を入れている。

X: @calmakids／Instagram: @megumi1818

◆河村真木子／Makiko Kawamura プロフィール

河村真木子／Makiko Kawamura

▼Instagram（@makikokawamura_）：https://www.instagram.com/makikokawamura_/

1976年奈良県生まれ。

東大阪の公立高校3年生の時に休学し渡米、米国カリフォルニア州に高校留学する。帰国し単位を認めてもらい東大阪の公立高校を20歳で卒業。関西学院大学に帰国子女枠で入学するも3か月で中退。24歳でカリフォルニア大学バークレー校を卒業し、ゴールドマンサックスなどの投資銀行を経て起業。炭酸パックなどの美容事業や金融系オンラインコミュニティ運営をスタート。初書籍「超フレキシブル人生論(扶桑社)」がAmazon総合1位を記録。DMMオンラインサロン大賞を前代未聞の4年連続で受賞。

2025年6月にゴールドマンサックス時代の同僚と「金融経済アカデミー」の運営を開始。

2026年1月より、タレントでプロデューサーのMEGUMIと「本気の美容サロン」を立ち上げ注目を集める。

2026年1月には自身の著書2冊目となる「外資系金融ママがわが子へ伝えたい人生とお金の本質」を発売。