JACKSON kaki　渋谷を舞台にしたインスタレーション作品「欲望する都市」

株式会社パルコ※画像はイメージです。

株式会社パルコ(本部：東京都渋谷区)は、アーティストJACKSON kaki(ジャクソン カキ)による渋谷を舞台とした新たなインスタレーション作品「欲望する都市」の発表展示を渋谷PARCOで開催いたします。

本展示は、渋谷区共催・渋谷を舞台としたテクノロジー×アートの実験場「DIG SHIBUYA 2026」連携イベントとして開催します。

XR*と物理的な展示・人によるパフォーマンスが融合した、新しい鑑賞体験

作品は、物理的な展示に加えて、人によるパフォーマンス、VRヘッドマウントディスプレイの映像を組み合わせた、リアルアートとデジタルメディアを複合的に鑑賞するインスタレーションとなっています。

JACKSON kakiが一貫して注視してきた「都市」にフォーカスし、 独自の解釈による”渋谷の再開発とそこから表出する人間社会の欲望”を、1.ハード(物理展示)、2.身体(パフォーマンス)、3.情報(VRヘッドマウントディスプレイ)といった3つの重層的な視座から立ち上げます。

*XR：VRやAR等、立体映像を用いてバーチャルな空間や物体等を視覚的に表現する技術の総称。

[イベント概要]

作品名：欲望する都市

会場：渋谷PARCO 9F 特設会場

日時：2月13日(金) ~15(日) 各日11:00-21:00

鑑賞：無料

[パフォーマンス開催時間]

14(土)１.15:00-15:30 ２.20:00-20:30

15(日)１.15:00-15:30 ２.19:00-19:30

※日時・内容は変更になる場合がございます。

※会場が混雑した場合、観覧を規制する可能性がございます。

公式Webサイト(https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1872)(PARCO ART)

欲望する都市 作品詳細

3DCGアーティスト・映像作家としてキャリアをスタートさせたJACKSON kakiは、エレクトロニックミュージックやヒップホップなどのクラブカルチャーと交差する表現を軸に活動を展開してきました。2022年に情報科学芸術大学院大学（IAMAS）へ進学してからは、3DCGやテクノロジーを都市・社会の発展と結びつけ、現代において身体が「隠されていく」現象に着目。卒業後はパフォーミングアーツや舞台作品を通じ、身体とテクノロジーの相関関係を探求し続けています。

本作では、作家が一貫して注視してきた「都市」にフォーカス。渋谷の再開発と、そこから表出する人間社会の欲望をテーマに据えています。物理的なインスタレーショに留まらず、身体をマテリアルとしたパフォーマンス、さらにはVR HMDを用いた情報のレイヤーを複合的に展開。「都市」「身体」「情報」という3つの重層的な視座から、JACKSON kaki独自の解釈による「渋谷」を立ち上げます。

主催：株式会社パルコ アーティストマネジメント : 李静文 機材協賛：X Vision 株式会社

JACKSON kaki

1996年静岡県生まれ、情報科学芸術大学院大学卒業。アーティスト、DJ、VJ、映像作家、グラフィックデザイナーとして活動する。VR/AR、3DCG、映像、パフォーマンス、インスタレーション、サウンドなど、マルチメディアを取り扱い、身体・都市・情報を軸に作品を発表する。

主な展示・出演に京都市京セラ美術館、中国・上海外灘美術館でのAudio Visual Live、イタリア・MATTATOIOでのVR作品のキュレーション及び展示。2021/24/25年にはMUTEK.JPへ出演。2025年度のメディア芸術クリエイター育成支援事業に採択される。

Instagram @kakiaraara(https://www.instagram.com/kakiaraara/)

NEWVIEWについて

本展は、グローバルコンテンツアワード「NEWVIEW AWARDS 2024」で、JACKSON kaki氏がPARCO PRIZEを受賞した記念展示として本作の発表を行います。

NEWVIEWは、3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティとして、パルコ、STYLY、ロフトワーク共同運営で2018年1月に始動。ファッション、音楽、映像、グラフィック、イラストレーションなど、都市空間におけるカルチャーを体現するクリエイターとともに、リアルと空想を越境する次世代のカルチャー/ライフスタイル体験をデザインする実験を仕掛ける。国内外でのレクチャーやミートアップを通じて次世代のXRクリエイターの発掘・育成・交流を推進。

主催：株式会社STYLY、株式会社パルコ、株式会社ロフトワーク

公式サイト(https://newview.design/)

DIG SHIBUYA 2026について

SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会が、渋谷区とともに2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間開催する最新カルチャーを体験できるイベント。本年は30以上のプログラムを展開し、渋谷の街を歩くだけでテクノロジーとアート、そして最新カルチャーに触れていただけます。

URL：https://digshibuya.com

Instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/

正式名称：DIG SHIBUYA 2026 （ディグシブヤ）

開催日程：2026年2月13日（金）から2月15日（日）の3日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他

参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・

独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会・

一般社団法人渋谷未来デザイン

機材協賛：X Vision 株式会社

「想像できるものは、すべて光にできる。」

X VISIONは、世界最先端のLED技術で視覚表現の限界に挑む、ビジュアル・ソリューション・ブランドです。私たちは単に「画面」を売るのではなく、没入感あふれる空間そのものを構築するための「ビジュアルアーキテクチャ」を提供します。

空間に溶け込む高透過型（シースルー）LEDから、超高精細ぇD、あらゆる曲面を自在に彩るフレキシブル・ディスプレイまで。空間の価値を最大化する、次世代のハードウェアを展開しています。

https://www.x-vision.jp/