《イベント告知》「2月23日 チーズ鱈(R)の日」記念イベントを地元・北区で開催！「一度は食べていただきたい 贅沢な チーズ鱈(R)」（小袋）を無料配布します。

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区 会長兼社長：名取三郎）は、「チーズ鱈」が生産開始された2月23日を チーズ鱈(R)の日に制定し、これを記念して「 チーズ鱈(R)の日」イベントを開催いたします。

■イベント開催概要

サンプリングや体験型コンテンツを通して チーズ鱈(R)の日、「チーズ鱈」の魅力をより身近に感じて頂くことを目的に、地元・北区でイベントを開催します。「チーズ鱈」の無料配布や「チータラーズ(R)」のフォトスポットなど「チーズ鱈」の世界観をお楽しみいただける様々なコンテンツをご用意しています。

開催日時：2025年2月23日（月・祝）10:30～15:30（予定） ※雨天決行・荒天中止

開催場所：王子駅前サンスクエア広場（東京都北区）

コンテンツ：●ご来場の方に「チーズ鱈」を無料プレゼント（※なくなり次第終了）

●目指せ！“2.23”秒チャレンジゲーム

●「チータラーズ(R)」などのフォトスポット設置

■イベントに関するお客様からのお問合せ先

「一度は食べていただきたい贅沢な チーズ鱈(R)」（小袋）

株式会社なとり 03-5390-8133

（受付時間：祝日を除く月～金曜日 9：00～17：00）

■「チーズ鱈」とは

「チーズ鱈」はシート状の鱈のすり身でチーズを挟んだおつまみで、1982年の発売以来、お客様の根強い人気に支えられているロングセラー商品です。コクのあるチーズとあっさりした鱈の絶妙なバランスで、おつまみだけでなく、おやつとしてもお楽しみいただけます。

「チーズ鱈」は株式会社なとりの登録商標です。

■2月23日 チーズ鱈(R)の日

おつまみやおやつとして、様々なシーンで「チーズ鱈」を活用してもらうことを目的に、「チーズ鱈」の生産が開始された2月23日を チーズ鱈(R)の日に制定しました。

一般社団法人日本記念日協会に申請し、2022年１２月に登録されました。

■株式会社なとり

株式会社なとりは、1937年の創業以来、おつまみ（「水産加工製品」「畜肉加工製品」「酪農加工製品」「農産加工製品」「素材菓子製品」「チルド製品」「その他製品」）を中心とする食品の製造・販売を行っております。 素材の風味を活かし、手軽に食べられ、様々な食シーンにマッチする、楽しさの演出に欠かせないおつまみをお客様にお届けするため、多様化する消費者ニーズに対応するとともに、変化する時代のトレンドを見据え、新しいマーケットの創造に挑戦しています。

社 名： 株式会社なとり

代 表： 会長兼社長 名取 三郎

所 在 地： 〒114-8611 東京都北区王子 5丁目5番1号

創 業： 1937年12月

事 業 内 容： 食料品（おつまみ各種）の製造・販売

ホームページ： https://www.natori.co.jp