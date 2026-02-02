スーパーホテル、「#スーパーホテルご当地応援」キャンペーン開催！全国の「うまいもん」が選べるカタログギフトを毎週5名様にプレゼント！

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外で178店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、「#スーパーホテルご当地応援」キャンペーンを2026年2月1日（日）～3月31日（火）まで開催いたします。

本キャンペーンは、宿泊者の皆様が訪れたスーパーホテルの「ご当地応援ボード」を撮影し、指定のハッシュタグを付けて投稿することで、地域の魅力や推しポイントをSNS上で発信して参加するものです。

参加者の中から抽選で 毎週5名様（合計40名）に、全国の美味しい「うまいもん」が選べるカタログギフトをプレゼントいたします。

■ キャンペーン概要

・キャンペーン名：「#スーパーホテルご当地応援」キャンペーン

・応募期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）23:59

・応募方法：

１.ご滞在中のスーパーホテルで「ご当地応援ボード」を撮影

２.特設サイト(https://www.superhotel.co.jp/press/gotochi_cp2026.html#step3)にて店舗を選択して投稿用ハッシュタグを生成

３.生成したハッシュタグをコピー。

４.InstagramかX（旧Twitter）公式アカウントをフォローしてハッシュタグと写真を貼り付けて投稿。

※応募条件としては、指定のハッシュタグと「ご当地応援ボード」写真の投稿が必須となります。

【指定ハッシュタグ】

#PR

#スーパーホテルご当地応援

#スーパーホテル〇〇

※〇〇は店舗名/中黒を除く

・対象SNS：Instagram 、X（旧Twitter）

・賞品：毎週5名様に「全国のご当地グルメが選べるカタログギフト」プレゼント

※当選発表は、公式アカウント（X：@SUPERHOTEL3(https://x.com/SUPERHOTEL3) (https://x.com/SUPERHOTEL3)、Instagram：@super.hotel_official(https://www.instagram.com/super.hotel_official/?hl=ja)）より当選者の方へのDM連絡をもって代えさせていただきます。

・特設サイト：https://www.superhotel.co.jp/press/gotochi_cp2026.html#step3

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内177店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/(https://www.superhotel.co.jp/sdgs/)

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/

その他の主な受賞歴：「第26回グリーン購入大賞 大賞・環境大臣賞」グリーン購入ネッ トワーク（2025年）、「気候変動アクション環境大臣表彰」 普及・促進部門 環境省（2020年）、「第6回 カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞」カーボン・オフセット推進ネットワーク（2016年）