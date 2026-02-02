東京・九品仏に本店をかまえるベーカリー「Comme′N」カカオの香りに包まれる、バレンタインコレクションが登場

株式会社オーリ

東京・九品仏に本店をかまえるベーカリー「Comme'N（コムン）」から、2月14日のバレンタインデーに向けて、チョコレートをふんだんに使用したバレンタインコレクションが登場いたします。

「Comme'N TOKYO（コムン トウキョウ）」からは、チョコレートの豊かな風味を楽しみながらも甘さを抑えた「ダブルチョコのプティトゥ」、お餅のようなもっちりとした食感が楽しめる新感覚の「米粉のチョコもちサンド」が新登場。また、グルテンフリーの専門店「Comme'N GLUTEN FREE（コムン グルテンフリー）」からは、ふわふわでしっとりとした口どけと、程よく広がるチョコレートの香りが魅力の「ショコラシフォンケーキ」を発売いたします。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも。「 Comme'N（コムン）」でしか味わえないバレンタインシーズン限定のチョコレートパンをこの機会にぜひお楽しみください。

■ Comme'N TOKYO・Comme'N GLUTEN FREEのバレンタインコレクションをご紹介

◯濃厚なカカオの味わいを感じながらも甘すぎない「ダブルチョコのプティトゥ」

今年のバレンタインのプティトゥは、昨年からさらにチョコレート感を高め、なめらかな口溶けに仕上げました。カカオの風味がしっかりと広がりながらも甘くなりすぎないよう、外側のバターと砂糖の量をバランスよく調整し、食べやすい味わいにしています。

手のひらサイズの可愛らしいフォルムで、バレンタインのチョコレートの贈り物として、どなたにも贈りやすいおすすめの一品です。

品 名：ダブルチョコのプティトゥ

価 格：980円（税込み）

販売期間：2月1日（日）～3月31日（火）

※Comme'N GLUTEN FREEにて、グルテンフリー仕様の商品もあわせて展開いたします。

◯お餅のようなもちっとした食感が新しい「米粉のチョコもちサンド」

「米粉のチョコもちサンド」は、水種粉と米粉を使った生地で、お餅のようなもちもちとした食感を再現した、新食感のチョコパンです。“洋”をイメージした「チョコレート」と、“和”をイメージした「お餅」をかけ合わせることで、他にはないコムンオリジナルの商品に仕上げました。

通常の商品よりも小さく食べやすいサイズ感で、ちょっとしたおやつとしても気軽にお召し上がりいただけます。贅沢なチョコレートの味わいと優しい甘さで、老若男女を問わずどなたでもお楽しみいただけます。

品 名：米粉のチョコもちサンド

価 格： 480円（税込み）

販売期間： 2月1日（日）～2月28日（土）

◯定番人気をより食感と風味を楽しめるようにリニューアルした「パン・オ・ショコラ」

コムンの定番人気商品「パン・オ・ショコラ」を、よりチョコレートの風味とサクサクとした食感をお楽しみいただける商品にリニューアルしました。

今年からは製法にひと工夫を加え、パン生地そのものにココアパウダーを練り込み、よりカカオの風味をしっかりと感じられるよう仕上げました。また、生地の層の重ね方を見直し、これまで以上にサクサクとした食感をお楽しみいただけます。

食べ進めるたびにもう一口食べたくなるような、コムンのこだわりの「パン・オ・ショコラ」をお楽しみください。

品 名：パン・オ・ショコラ

価 格： 480円（税込み）

販売期間：2月1日（日）～通年で販売

◯小麦のようなふわもち食感を実現したComme'N GLUTEN FREE の「ショコラシフォンケーキ」

小麦を使わずに、ふんわりとした軽さと、やわらかい口当たりを実現したグルテンフリーの「ショコラシフォンケーキ」が登場します。

しっとりと軽やかな生地に、チョコレートのコクを重ね、口に入れた瞬間からとろけるような口どけに仕上げました。チョコレートが主張しすぎないやさしい余韻をお楽しみいただけるようこだわりました。

品 名：ショコラシフォンケーキ

価 格： 350円（税込み）

販売期間： 2月1日（日）～2月28日（土）

■Comme'N STAND ウィンターシーズンの期間限定の新商品をご紹介

◯寒い季節に楽しみたい、香り豊かなドリンク2種「プラナチャイ」「プレミアムモカ」

Comme'N STANDでは、冬にぴったりの温かいドリンクとして、「プラナチャイ」と「プレミアムモカ」が登場します。

「プラナチャイ」は、スパイスの香りが特徴のプラナチャイに、植物性ながらコクとまろやかさを兼ね備えた豆乳「ボンソイ」を合わせた一杯です。一般的な豆乳とは一線を画す、香ばしくクリーミーな味わいで、チャイのスパイスと絶妙に調和します。

プラナチャイ プレミアムモカ

「プレミアムモカ」は、2月限定で展開する特別仕様のカフェモカ。従来のモカに、チョコレートホイップとチョコシェイブをトッピングし、見た目も味わいも贅沢に仕上げました。甘いものが好きな方におすすめの、満足感のあるドリンクです。

品 名：プラナチャイ（左）／プレミアムモカ（右）

価 格： 850円（税込）／ 900円（税込）

販売期間：2月1日（日）～2月28日（土）

◯いちごの季節限定の定番デザート「苺とクロワッサンのクリームパン」

「苺とクロワッサンのクリームパン」は、 Comme'N STANDの季節限定看板商品として、毎年苺の季節に登場する人気デザートです。

クロワッサン生地に挟んだカスタードクリームは、Comme'N TOKYOと同じ卵感たっぷりのクリームを使用し、米粉を加えることで、なめらかな口当たりに仕上げています。

苺の甘酸っぱさとクリームのやさしい甘さが調和し、小さなお子さまからご年配の方まで、幅広い世代にお楽しみいただけます。

品 名：苺とクロワッサンのクリームパン

価 格： 1,000円（税込／イートイン）

販売期間：2月1日（日）～5月31日（日）

◯Comme'N STANDの冬の新商品「バジル香るオレンジとベーコンのホットサンド」

コムンが展開するコーヒースタンド「Comme'N STAND」から、「バジル香るオレンジとベーコンのホットサンド」を販売開始しました。

バジルの爽やかな香りに、オレンジのほどよい酸味を重ねることで、ベーコンの香ばしさを引き立て、奥行きのある味わいに仕上げています。また、オレンジは果汁ではなく果肉を使用し、食感のアクセントをプラス。

生地は固めのハードバゲットではなく、あえて柔らかい食パン生地のバゲットを使用することで、ボリュームがありながらも食べやすい一品にしています。

品 名：バジル香るオレンジとベーコンのホットサンド

価 格：1,000円（税込／イートイン）

販売期間：1月15日（木）～

【Comme'N（コムン）について】

Comme'N（コムン）は、パンを通じて“人と人がつながる時間”を大切にしてきたベーカリーです。現在は東京を拠点に3業態を展開。「Comme'N TOKYO」は、落ち着いた街並みが広がる九品仏に本店を、洗練された空間が広がる麻布台に麻布台ヒルズ店を構えています。また、淹れたてのコーヒーと温かいパンを気軽に楽しめる「Comme'N STAND」、グルテンフリー専門の「Comme'N GLUTEN FREE」も展開。パンを通じて人々の暮らしに寄り添いながら、日常の中にサプライズと感動を生み出し続けています。

公式ウェブサイト：https://commen.jp/

公式オンラインショップ：https://commen-online.jp/(https://commen-online.jp/)

【Comme'N TOKYO（コムン トウキョウ）とは】

Comme'N TOKYOは九品仏に本店を構え、現在麻布台ヒルズ店と2店舗で展開するベーカリー。素材の魅力を最大限に引き出す製法と、自由な発想によるパン作りを大切にしています。

店内は、香ばしい焼き立ての香りに包まれ、訪れる人が自然と会話や交流を楽しめる温かな雰囲気が魅力。日常に寄り添う定番の味から、新しい食感や香りに出会える一品まで、幅広いラインナップを揃えています。パンを通じて人がつながる心地よい時間と空間を大切にし、日常にも特別な日にも彩りを添える存在を目指しています。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/comme_n

【 Comme'N GLUTEN FREE（コムン グルテンフリー）とは】

Comme'N GLUTEN FREEは、「小麦粉を使わないパンづくり」をテーマにComme'Nの新たな挑戦として誕生したベーカリー。グルテンを含まない素材の特性を活かしながら、香ばしさやしっとりとした食感、素材そのものの甘みを最大限に引き出す独自の製法を採用しています。米粉やナッツ、フルーツなど、自然の恵みを生かした優しい味わいが特徴で、アレルギーを持つ方や健康を意識する方にも安心して楽しんでいただけます。 “制限のある食”ではなく、“新しいおいしさとの出会い”を提案するComme'N GLUTEN FREE。誰もが同じ食卓を囲める、幸せな時間をお届けします。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/comme_n_gf

【 Comme'N STAND （コムン スタンド）とは】

「Comme'N STAND」は、焼き立てのパンと淹れたてのコーヒーを気軽に楽しめる、Comme'Nの新しいかたちの店舗です。朝のひとときや昼下がりのブレイクタイムなど、日常の中でパンの香りを感じながらくつろげる空間を提案。テイクアウトはもちろん、イートインスペースでも焼き立ての美味しさをそのまま味わっていただけます。九品仏本店や麻布台ヒルズ店とは異なるカジュアルなスタイルで、Comme'Nらしい「日常に寄り添うパンのある時間」をお届けしています。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/comme_n_st