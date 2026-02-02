【セミナー登壇】2026年2月3日（火）日本ロジスティクスシステム協会（JILS）主催「物流子会社懇話会」にて代表達城久裕・サイバーガバナンスエグゼクティブ・アドバイザー達城利元が登壇

株式会社関通

物流とITオートメーション事業を展開する株式会社関通（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：達城 久裕、以下「弊社」）は、2026年2月3日（火）に開催される公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）主催「第43回物流子会社懇話会（第10回会合）」において、代表取締役社長の達城久裕およびサイバーガバナンスエグゼクティブ・アドバイザー達城利元が登壇することをお知らせいたします。

■ 登壇の背景

関通は、物流アウトソーシング事業・倉庫管理システム（WMS）「クラウドトーマス」の開発・販売を軸に、物流DX化を牽引してまいりました。しかし2024年9月、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受け、主要システム・物流業務が全面停止するという、創業以来最大の危機に直面いたしました。

そこから迅速な意思決定で事業継続を果たし、現在は復活の道を歩んでおります。

現在、物流業界は「2026年問題」をはじめとする多くの課題を抱えていますが、サイバー攻撃によるサプライチェーンの停止は、一企業の枠を超えた社会全体のリスクです。当社はこの「苦い経験」を自社の中だけに留めず、業界全体に共有することが、物流DXをリードしてきた企業の責任であると考えております。

■ 講演テーマ

１.『サイバー攻撃の実態 ~攻撃の詳細、経営判断、対応の背景』

代表取締役社長 達城 久裕：

危機を乗り越えるために経営トップが下した即断即決のプロセスを公開。

サイバー攻撃を「自分ごと」として捉え、有事の際にトップがどう動くべきか、

実体験に基づく教訓を共有します。

サイバーガバナンス・エグゼクティブアドバイザー 達城 利元：

当時、一定のセキュリティ対策を講じていたにも関わらず、なぜ防ぐことができなかったのか。攻撃前の対策状況と、「セキュリティ対策への考え方」について、当事者だからこそ語れる事実をお話しします。

■ セミナー開催概要

会合名： 第43回 物流子会社懇話会 第10回会合

日時： 2026年2月3日（火） 14:00～17:00

当社講演時間： 14:05～15:15

参加対象：物流子会社懇話会 登録企業様

日本ロジスティクスシステム協会様について： https://www1.logistics.or.jp/

※※本講演は日本ロジスティクスシステム協会の「第43回物流子会社懇話会」登録企業様のみ聴講可能となりますことご了承お願い申し上げます※※

■ 登壇プロフィール

達城 久裕 （たつしろ ひさひろ）

株式会社関通 代表取締役社長

1960年生まれ。創業から40年以上、EC物流のパイオニアとして業界を牽引。「準備・実行・後始末」を座右の銘に掲げ、物流DXやWMS開発など、時代の変化を先取りした柔軟な経営で事業を拡大。2024年、大規模なサイバー攻撃という未曾有の危機に直面するも、迅速な意思決定で事業継続を果たし、再起へと導いた。現在は、自社の経験を社会に還元すべく「サイバーガバナンスラボ」を設立。「転んでもただでは起きない」精神で新たな道筋を示し続けている。

達城 利元 （たつしろ としゆき）

株式会社関通 サイバーガバナンス・エグゼクティブ・アドバイザー

CISO（最高情報セキュリティ責任者）や経営層に対し、サイバーリスクを定量的に評価し、戦略的なガバナンス体制を構築するための提言を行う。特に、Googleの先進的なセキュリティ技術とグローバルな知見と生成AIをフル活用した、実効性の高い防御および回復体制の構築に強みを持つ。他では学べない被害企業のリアルな教訓に基づき、組織の防御力強化と企業価値の維持を両立させるための指針を策定。

■公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）について

経済活動において、物資流通の円滑化を実現するため、調達、生産、販売、回収を同期化するとともに、輸送、保管、包装、荷役、流通加工、情報等を総合的にマネジメントする機能(以下「ロジスティクス」という。)に関する調査及び研究、企画の立案及び推進、人材の育成及び指導等を行うことにより、ロジスティクスの生産性を高めるとともに外部不経済の克服等社会との調和を図り、もって我が国産業の発展と国民生活の向上及び国際社会への貢献に寄与することを目的とした公益社団法人です。

物流子会社懇話会とは物流子会社や物流管理会社のトップマネジメント層を対象に、経営課題の解決や業界の発展を目指す情報交流の場です。メンバー間での意見交換や最新動向の研究を通じ、自社のあるべき方向性を探ることを目的としています。

活動内容は、各界の専門家による講演を通じた最新情報、専門知識の習得に加え、先進企業の施設見学によるロジスティクス高度化やマネジメント手法の研究など、知見の深化に取組んでいます。

機関名：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

本社所在地：東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3F

設 立：1992年6月10日

所管：内閣府

事業内容：調査研究・人材育成・大会・展示会・国際交流等

■ 株式会社関通について

株式会社関通は、年間約1,500万個以上の出荷実績と関西・関東に20拠点を持つ物流会社です。

toC・toB問わずお客様の受注から庫内物流までのアウトソーシングの他に、倉庫管理システムの販売なども行っております。

2024年のサイバー攻撃被害の実体験を基に、より強固な物流インフラと組織力でお客様の成長を支援しています。

・会社名：株式会社関通（東証グロース上場）

・本社所在地：兵庫県尼崎市西向島町111-4

・設 立：1986年4月

・代 表：代表取締役社長 達城 久裕

・事業内容： 物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

- 『サイバーガバナンスラボ』運営・販売 https://kantsu-cgl.com/