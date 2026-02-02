「イオンシネマ江釣子」2026年春オープン　東北地方初のIMAX(R)レーザーシアター搭載

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、東北地方初※となるIMAXレーザーシアターを含む全9スクリーンを備えた映画館として、「イオンシネマ江釣子（えづりこ）」（岩手県北上市）を2026年春に開業いたします。

同じ北上市で、車で10分ほどの近距離にある「イオンシネマ北上」は、2026年3月29日（日）で閉館し、新たに「江釣子ショッピングセンター パル」新設棟に、よりパワーアップしての移転オープンとなります。

イオンシネマ江釣子には「IMAXレーザー」を導入。「IMAXレーザー」は、革新的な４Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラストが深い超高解像度の映像をIMAXならではの大スクリーンで体験できます。さらに、最新の12chサウンドシステムで、これまでの水準を超えるダイナミックレンジと精密度を実現。臨場感あふれるサウンドでシアター全体を満たし、圧倒的な没入感で、観客を映画の中へと導きます。

また、スクリーン数も「イオンシネマ北上」の7から9へ拡大し、より幅広い作品ラインアップが実現。話題の新作映画はもちろん、ライブビューイングやコンサート中継など、映画の枠を超えた多彩なエンターテインメントをお届けします。進化した映像・音響、そして多様なコンテンツを、ぜひ新劇場「イオンシネマ江釣子」でご体感ください。

イオンエンターテイメントは、末永く地域に愛される、笑顔集まるシネコンを目指し、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。

IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

※発表時点、当社調べ