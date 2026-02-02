【PIVOT出演】「ユニーリサーチ」を提供するプロダクトフォース、3,300社が実践する新調査手法「ダイレクトリサーチ」を紹介

株式会社プロダクトフォース

ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」を運営する株式会社プロダクトフォース（本社：東京都港区、代表取締役CEO 浜岡 宏樹、以下「プロダクトフォース」）は、ビジネス映像メディア PIVOT の番組に代表の浜岡が出演したことをお知らせします。従来のマーケティングリサーチの課題を背景に、「ダイレクトリサーチ」がもたらす新たな顧客理解の手法と実際の成功事例を解説しています。

■最短即日でのリサーチを実現する新手法「ダイレクトリサーチ」

市場における競争が激化する現代では、消費者の潜在的なニーズを掴み、商品開発やマーケティング施策の成功率を高めるための「顧客理解」が重要となっています。一方で顧客理解のために企業が実施してきた、従来型の調査会社に依存したマーケティングリサーチには「高額なコスト・長いリードタイム・膨大な調整コスト」という課題がありました。

このような背景の中で、企業自らが直接消費者の声を聴き、スピーディーかつ低コストに調査を実施することができる「ダイレクトリサーチ」が注目されています。

今回公開した動画では、実際の導入企業の事例やサービスデモの実演を交えながら、どのように「ダイレクトリサーチ」を実践可能か、具体的に紹介をしています。

商品開発や新規事業、マーケティングに携わる方々にとって、顧客理解の重要性や手法をお伝えする内容となっています。ぜひご覧ください。

＜番組概要＞- テーマ：事業失敗回避の鉄則 ユーザーの本音にたった1日で迫るリサーチ革命- 出演者：株式会社プロダクトフォース 代表取締役CEO 浜岡 宏樹- 視聴URL：https://youtu.be/Tn3ugyf7XBQ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Tn3ugyf7XBQ ]

■サービス説明会開催のお知らせ

ユニーリサーチについて関心を持っていただいた企業様向けに、ユニーリサーチのサービス説明会を開催します。本セミナーでは、実際のサービスデモの実演を通して『インタビュー』や『アンケート』サービス含む4つの調査サービスの実施方法の解説やQ&Aを行います。

＜概要＞

名称：ユニーリサーチサービス説明会

形式：オンライン（Zoomウェビナー・無料）

申込み：

第1回 2026年2月10日（火）12時00分～12時50分

https://unii-research.connpass.com/event/381537/

第2回 2026年2月18日（水）12時00分～12時50分

https://unii-research.connpass.com/event/382408/

ユニーリサーチについて

ユニーリサーチは調査会社を介することなく、スピーディーかつリーズナブルに直接顧客の声の収集が可能なダイレクトリサーチプラットフォームです。「オンラインインタビュー」、「アンケート」、「オフライン調査」、「PoC・ホームユーステスト」が、セルフ型で最短当日かつ従来調査費用の10分の1以下で実施可能です。累計3,300社、81,000件以上の調査実績を誇る、国内最大級のリサーチサービスです。

オンラインインタビューサービスでは、登録企業数とインタビュー調査件数において国内No.1（※）を獲得しています。



サイトURL：https://unii-research.com/business

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

株式会社プロダクトフォースについて

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp