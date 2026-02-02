Solafune、ザンビア共和国 国立リモートセンシングセンター (NRSC) とMoUを締結

株式会社Solafune

衛星データ解析技術の開発・提供および衛星データ解析プラットフォーム「Solafune」の運営を行う株式会社Solafune（代表取締役CEO：上地練）は、2026年1月28日にザンビア共和国政府の政府機関であるNational Remote Sensing Centre（NRSC）と、リモートセンシング（RS）、地理情報システム（GIS）、人工知能（AI）技術を活用した地理空間アプリケーションの開発・運用における協力促進に関する正式な覚書（MoU）を締結しました。

署名式について

署名式には、ザンビア共和国National Remote Sensing Centre（NRSC）理事会議長のSamuel Chembe Maango氏、在ザンビア日本国大使館から三上明輝特命全権大使閣下および田中康泰一等書記官、株式会社Solafuneからは上地練CEOが出席しました。

MoU（協力合意文書）締結の目的

今回の覚書は、リモートセンシング（RS）、地理情報システム（GIS）、人工知能（AI）技術を活用し、対象地域における地球空間アプリケーションの開発・運用を支援することを目的としています。

ザンビア共和国においては、鉱物資源探査および採掘状況の管理、環境影響評価、森林・土地環境変化のモニタリング、気候変動の影響評価や異常気象への対応（災害リスク・影響評価を含む）、ならびに農業生産性の向上や土地活用マッピング等を通じた政策・施策の意思決定支援に資する情報ソリューションを、現地関係機関と連携しながら開発してまいります。

さらに、関連する情報やエビデンスの整備とその効果的な活用に向けて、実施監督機関等における人材育成支援も視野に入れ、協力を一層深めてまいります。

協力分野と役割

本MoUの締結を通じて、関係機関および関係当事者は、協働・共創の価値を共有しながら、それぞれの役割を踏まえた継続的かつ建設的な協力関係の推進を目指します。

NRSCの役割

- 衛星データや地形・土地利用等の国家基盤データの提供- 地方当局・関係機関との連携調整および現地調査・検証の支援- 鉱業・農業・環境分野における関係省庁および科学技術省（Ministry of Technology and Science）との調整・助言- AI・RS・GISプラットフォームの共同設計および実証への参画- 現地での開発・運用活動や共同ワークショップ実施に向けた技術スタッフ受け入れ支援- 国家・地域ステークホルダーへの成果共有と運用普及、情報発信の支援

株式会社Solafuneの役割

- AI統合型地理空間情報解析プラットフォームの技術開発の主導- 独自アルゴリズム、解析インフラおよび衛星データへのアクセス調整提供- 協力分野における地理空間分析・地球観測技術の知識移転および人材育成支援- 研修セッションやワークショップ等の実施支援- 国連関連機関との連携窓口としての調整および開発基準・報告要件との整合支援- NRSCおよび進捗評価委員会への定期的な進捗報告

今後のステップ

本MoUを通じて、株式会社SolafuneとNRSCは、地理空間技術分野での協力を一層深め、現地の人材育成を強化するとともに、先進的な地球観測およびAI技術に基づくソリューションを通じて、ザンビア共和国における持続可能な開発と効果的なガバナンスに貢献してまいります。

最後に、今回の重要な取り組みに際し、ご支援と継続的なご協力をいただいた在ザンビア日本国大使館の皆様に、改めて深く感謝申し上げます。

■ Solafuneについて

株式会社Solafuneは「Hack The Planet.」をミッションに、地球上で起こるあらゆる事象を解析することを目的として衛星データ解析技術の開発および提供を行うスタートアップ企業です。当社が運営する衛星データプラットフォーム「Solafune」は世界の120の超える国・地域で利用され、アジア・アフリカ・中東をはじめ世界各国への技術提供を積極的に行なっています。

会社名：株式会社Solafune

代表取締役CEO：上地練

所在地（東京）：東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 28F

URL：https://company.solafune.com

事業内容：衛星データ解析事業、ソフトウェアライセンス事業、関連サービスの提供

■ 本件に関する問い合わせ先

株式会社Solafune 広報

E-mail: pr@solafune.com