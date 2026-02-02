【採用担当の工数を95%削減】 書類選考をAIが自動化し、人間は″会うだけ″に。自動スクリーニングツール「秒速選考」の提供を開始

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業向け中途採用支援サービス「Recboo」、HR領域に特化したAIソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下ノックラーン）は、書類選考をAIが自動化し採用担当の工数を95%削減する自動スクリーニングツール「秒速選考」の提供を開始しました。

背景：採用担当者は「選ぶ」ことより「読む」ことに忙殺されている

求人媒体の多様化やダイレクトリクルーティングの普及により、企業への応募数は増加傾向にあります。しかし、その一方で採用担当者は、膨大な職務経歴書の確認（スクリーニング）に日々の業務時間の多くを割かれています。

「100名の応募があっても、面接に進むのは一部。しかし、その数名を見つけるために100枚全ての書類に目を通し、不採用通知を送る作業に追われている」

――これが多くの人事のリアルな悩みです。

当社は、この「読む・振り分ける」という単純作業をAIに任せ、人間は「候補者の魅力を引き出す（面接）」という本質的な業務に集中すべきだと考え、「秒速選考」を開発いたしました。

「秒速選考」の主な機能

「秒速選考」は、従来のキーワード検索とは異なり、LLM（大規模言語モデル）を活用して候補者の経験・スキルを文脈まで理解して評価します。

1.【基本機能】 応募から判定まで「秒速」のリアルタイム・スクリーニング

候補者の職務経歴書（PDF/Word等）をアップロードした瞬間、AIが即座に解析を開始。事前に設定した「必須要件」「歓迎要件」「求める人物像」などに基づき、秒速でスコアリングを行います。

2.【基本機能】AIによる「合否推奨」と要約コメント

単にスコアリングするだけでなく、「なぜこの評価なのか」という根拠をAIが要約して提示します。「実務経験は短いが、使用技術スタックが募集要項と合致している」といった、人間の目で見落としがちなポイントもハイライトします。

3.【オプション機能】「面接確約」のオートパイロット機能

Sランク（即面接レベル）と判定された候補者には、人事を介さずに自動で面接調整メールを送信することも可能です。これにより、土日や深夜の応募であっても、他社に先駆けて優秀な人材との接点を確保できます。

4. 【オプション機能】候補者一人ひとりに寄り添う「フィードバック文面」の自動生成

人事担当者の心理的負担が大きい不採用通知（お見送りメール）の文面作成をAIが代行します。単なる定型文ではなく、候補者の経歴やスキルセットに敬意を払いつつ、選考基準と照らし合わせたフィードバック文案を自動生成。

企業ブランディングを損なわない、誠実かつ迅速なコミュニケーションをサポートします。

導入による3つの効果

1. 書類選考工数を95%削減

従来、1件あたり5～10分かかっていた書類確認・合否連絡の時間をほぼゼロにします。採用担当者は、AIがリストアップした「会うべき候補者」の確認から1日をスタートできます。

2. 候補者離脱（機会損失）の防止

「応募したのに連絡が来ない」ことによる候補者の意欲低下を防ぎます。レスポンスの速さは企業の魅力付け（アトラクト）に直結し、面接設定率の向上に寄与します。

3. 評価基準の標準化

担当者の疲労や経験値による「評価のブレ」を排除。常に一定の基準でフラットに評価を行うため、公平な選考プロセスを実現します。

先着10社限定「無料トライアル」について

秒速選考 選考結果画面サンプル

基本機能を無料でお試しいただけるトライアル企業を募集します。

対象： 中途採用を行っている事業会社様（業界不問）※審査あり

募集社数： 先着10社

提供内容： 「秒速選考」β版アカウントの無償提供（期間：1ヶ月間）

条件： 利用後のアンケートまたはインタビューにご協力いただける企業様

無料トライアルのお申し込みはこちら :https://forms.gle/dsXsw8iQGRbVWaXJA

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

会社概要

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業、AIソリューション開発事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://www.algorhrm.ai/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.algorhrm.ai/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com