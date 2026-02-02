不動産フランチャイズ「ハウスドゥ」が事業開始20周年

株式会社And Doホールディングス

ハウスドゥブランドで不動産事業を全国展開する株式会社And Doホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO：安藤正弘）の連結子会社である株式会社ハウスドゥ住宅販売（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：冨永正英）は、2026年2月でフランチャイズ（以下、FC）事業開始から20周年を迎えたことをお知らせいたします。

ハウスドゥは、「業界を変える！お客様のための業界へ。」という志のもと、不透明な不動産情報のオープン化を推進し、お客様のより近くに、安心・便利なサービスが提供できる窓口を創り出す「不動産コンビニ構想」を掲げてまいりました。この構想を具現化すべく開始したFC事業では、古田敦也氏をイメージキャラクターに起用した積極的なメディア戦略を展開。全国的な認知度と信頼性を備えたブランドを確立し、売却依頼の獲得や集客及び人材採用の強化を着実に推し進めてまいりました。さらに、業務効率化を支える独自開発のシステムや体系的な研修制度、スーパーバイザーによる継続的な伴走支援など、充実したサポート体制が高く評価され、不動産会社はもとより、不動産業未経験の企業からも多くのご支持をいただいております。その歩みは、不動産売買仲介専門フランチャイズ店舗数ではNo.1※となる、全国730店舗超のネットワークへと結実いたしました。

ハウスドゥグループは、不動産売買仲介の枠を超え、独自の付加価値を創造する「不動産サービスメーカー」として進化を続けております。全国に展開する東証プライム上場企業としての信頼性を背景に金融機関とのネットワークを構築し、超高齢社会のニーズに応えるリバースモーゲージ保証事業では、2025年10月末時点で保証残高300億円を突破いたしました。また、第一生命ホールディングス株式会社との資本業務提携により、良好な住環境確保や不動産を活用した金融サービスの発展につながる中長期的な取り組みを進めております。さらに、膨大な取引データを活用したAI査定の導入など、テクノロジーを駆使したサービスの開発、空き家問題や資源循環を意識した中古買取再販事業など、社会課題の解決に直結するビジネスモデルの深化にも積極的に取り組んでおります。

ハウスドゥはこれからも、不動産情報のオープン化とDXによる利便性の向上を通じて、地域経済の活性化とお客様の豊かな住生活の実現に貢献してまいります。そして、国内1,000店舗、アジア5万店舗の実現に向け、ハウスドゥブランドのさらなる強化を図ってまいります。

■店舗数の推移

2006年2月の第1号店オープン以降に、2008年には100店舗突破、2017年には500店舗突破と着実に 店舗数を拡大。2025年12月末時点では733店舗に達しています。（オープン準備中を含む）

■主な沿革

2006年 フランチャイズ事業をスタート

2010年 仲介・リフォーム・新築など住まいのワンストップサービスを充実させた大型店である

「住宅情報モール」の展開を開始

2013年 イメージキャラクターに古田敦也氏を起用

ハウス・リースバック事業を開始

2015年 東証マザーズ上場

2016年 東証一部へ市場変更

2017年 リバースモーゲージ保証事業スタート

2019年 アジア進出の足掛かりに、H-DO（THAILAND）Limitedを設立

2021年 「ハウスドゥ」ブランドコンセプト及びVIを一新

2022年 事業持株会社体制へ移行、商号を「And Doホールディングス」へ変更

東証プライム市場へ移行

2023年 タイ王国でのフランチャイズ1号店オープン

2024年 第一生命ホールディングス株式会社との資本業務提携

2025年 リバースモーゲージ保証残高300億円突破

■株式会社ハウスドゥ住宅販売 概要

社名 株式会社ハウスドゥ住宅販売

本社 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館17F

本店 奈良県橿原市醍醐町267-1

代表者 代表取締役社長 冨永正英

設立 2010年3月

事業内容 フランチャイズ事業、不動産流通事業

■株式会社And Doホールディングス 概要

社名 株式会社And Doホールディングス

本社 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号丸の内トラストタワーN館17F

本店 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地

代表者 代表取締役会長CEO 安藤正弘

代表取締役社長 冨永正英

店舗数 733店舗（直営店27店舗・FC店706店舗内オープン準備中95店舖）

※2025年12月末現在

事業内容 フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、金融事業、不動産売買事業

不動産流通事業、リフォーム事業

資本金 34億68百万円(2025年6月末現在)

売上高 647.3億円(2025年6月末現在・グループ連結)