世界初（※）の汎用イオントラップ型量子コンピュータ、オーストリア AQT社製品の輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響は、イオントラップ技術を用いた量子コンピュータハードウェアの開発で世界をリードするAlpine Quantum Technologies GmbH（本社：オーストリア、以下AQT社）と提携し、同社の汎用量子コンピュータシステムおよび関連コンポーネントの輸入・販売を開始いたしました。

AQT社は、量子物理学の権威であり、世界で初めて（※）汎用量子コンピュータの核となるゲート操作（CNOTゲート）を実証したRainer Blatt氏らにより設立されました。同社は、高い計算精度と拡張性を備えた「世界初（※）の汎用・商用イオントラップ型量子コンピュータ」を展開しており、システム一式から研究用コンポーネントまで、量子技術の実用化を支える包括的なソリューションを提供しています。

光響では、AQT社の最新ラインナップを以下の形態で国内提供いたします。

1. 量子コンピュータシステム

標準的な19インチラックに収まり、20 ℃ ～ 25 ℃の常温環境で動作する商用システムです。

MARMOT：業界標準の19インチラックに統合可能な世界初（※）の商用汎用量子コンピュータです 。

- タイプ：ゲートベース汎用量子コンピュータ- 設置形態：標準19インチラック対応（オンプレミス設置可能）- 量子ビット（Qubits）：イオントラップ技術による高品質な量子ビット- 接続性：全結合（All-to-all connectivity）- 動作環境：常温（20 ℃ ～ 25 ℃）、特別な冷却設備（液体ヘリウム等）不要- 消費電力：3 kW未満

IBEX Q1：最大12量子ビットを備え、全量子ビット間での直接的な相互作用（全結合）が可能な、PoC（概念実証）やアルゴリズム開発に最適なモデルです 。

- 量子ビット数：最大12量子ビット- 接続性：全結合（All-to-all connectivity）- ゲート性能：極めて低いエラーレート、高いコヒーレンス時間- 用途：金融、化学、機械学習、暗号研究等のプロトタイプ開発- 提供形態：クラウド経由でのアクセス、またはオンプレミス設置

2. ソフトウェア・シミュレータ

ARNICA：Qiskit、Cirq、Pennylane等の主要なSDKに対応した、クラウドおよびオンプレミス向けのソフトウェア・インターフェースです 。実機の特性を反映したシミュレータも提供します。

- 対応フレームワーク：Qiskit, Cirq, Pennylane, TKET などの主要なSDKと完全互換- 機能：量子回路の最適化、ノイズ特性を反映した高品質なシミュレーション、実機への実行指示

3. ハードウェアコンポーネント（研究・開発用）

量子光学研究や独自のシステム構築に最適な、個別モジュールの提供も行います 。



PINE TRAP：

最大50量子ビットの操作を可能にする、高い拡張性を持ったイオントラップ・モジュールです 。

概要：イオントラップ・ユニット

性能：最大50量子ビットまで拡張可能なトラップ設計

特徴：高い光学的アクセス性とトラップ寿命



ROWAN / BEECH：

精密なレーザー制御およびレーザー安定化を実現する、19インチラック統合型モジュールです。

■ AQT社テクノロジーの強み

- 高い運用性：システム製品は標準19インチラック対応かつ常温動作を実現しており、特別な空調や冷却設備なしでデータセンター等へ導入可能です。- 精密な制御技術：個別提供されるコンポーネントは、同社の商用システムで実証された高い信頼性と、レーザー光の振幅・周波数・位相に対する極めて精密な制御能力を備えています。- 計算効率の最適化：「全結合」技術により、複雑なアルゴリズムを最小限の手順で実行できるため、実用的な量子計算において高いパフォーマンスを発揮します。

（※）Alpine Quantum Technologies GmbH社Webページ（ https://www.aqt.eu/ ）による

当社では、AQT社の製品をはじめ、300社を超える海外メーカーの10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。世界初の汎用量子コンピュータおよびその基幹コンポーネントを国内に提供することで、日本における量子技術の研究開発と社会実装を強力に支援してまいります。





