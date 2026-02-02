都立文京盲学校と共同で小石川後楽園清掃活動を実施

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：河村 隆之／URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「当社」）は、 1月23日（金）に、都立文京盲学校と共同で小石川後楽園の清掃活動を実施しました。

当社では地域に根差した活動として、2014年度から本社近隣に所在する小石川後楽園の清掃活動を行っています。２０２２年度からは都立文京盲学校の生徒・教員とともに清掃を行っており、共同実施は今回が4回目です。

今年度は、当社（グループ会社含む）から26名、同校生徒13名、教員6名の総勢45名が清掃活動に参加し、小石川後楽園スタッフのサポートのもとに90リットルの袋およそ100袋分（約9,000リットル）の落ち葉を収集しました。

生徒からは、「昨年参加した際は、落ち葉の入ったごみ袋を結べなかったが、今年は練習してきたので無事に結ぶことができて嬉しかった。」、教員からは、「毎年100個を超えるごみ袋ができて気持ちが良い。三井ダイレクト損保の皆さまが生徒をリードしてくれて貴重な経験をさせていただいた。」との感想がありました。

また、当社社員からは、「普段交流のない社員や文京盲学校の生徒とコミュニケーションがとれ、一体感が生まれた。」「今後も継続して実施してほしい。」などの感想がありました。当社は地域に根差した活動を今後も続けてまいります。

会社名：三井ダイレクト損害保険株式会社

代表 ：取締役社長 河村 隆之

本社 ：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5番1号

Webサイト：https://www.mitsui-direct.co.jp/

設立：1999年6月

事業内容：損害保険業

三井ダイレクト損保は、インターネットを通じて加入ができる自動車保険「強くてやさしいクルマの保険」を取り扱う損害保険会社です。

「強くてやさしい」とは、私たち三井ダイレクト損保が、お客さまに対して“ありたい人格”を表したものです。

それが示しているのは、正直で公平で、本音であること。どこまでもお客さまの立場を優先させる姿勢があり、心から尽くせること。親切で頼りになり、いざというときは守って差し上げられること。

「強くてやさしい」存在であるから、お客さまの視点に徹底的に立つことができる。

そんな強い思い、決意を表しています。