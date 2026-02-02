【初開催】冬を彩る県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」スタート

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）は、県産果実を活用した「やまなしスイーツ」のブランド力向上及び取扱店舗拡大を目的として今年初めて、県産の柚子・柿をテーマにした「やまなしの旬をスイーツで～冬を彩る柚子・柿 やまなしスイーツキャンペーン～」を実施します。

山梨県といえば桃やぶどうが有名ですが、冬季にも柚子や柿などの魅力ある果実が数多く生産されています。本キャンペーンは、こうした県産果実の認知向上を図るとともに、スイーツを介して「やまなしスイーツ」全体のブランド価値向上を目指します。

初開催となる今回は、JA 南アルプス市の協力のもと、県内18 店舗が参加し、テーマ果実を使用した多彩な商品を展開します。また、キャンペーン期間中にハッシュタグを付してInstagram に投稿した方を対象に、抽選で県産果実を使用したギフトが当たるプレゼント企画も実施します。

■キャンペーン内容

名称：やまなしの旬をスイーツで～冬を彩る柚子・柿やまなしスイーツキャンペーン～

期間：２０２６年１月２９日（木）～２月２２日（日）

※店舗により、商品がなくなり次第提供終了

参加店舗：山梨県内１８店舗 ※詳細は別添チラシ参照

応募方法：対象商品の画像をInstagramに「#やまなし冬スイーツ」のハッシュタグとともに投稿すると応募完了。抽選で10名様に「cafe Lys」コンフィチュールギフトをプレゼント。

■キャンペーン詳細は以下のウェブサイトを御確認ください。

「やまなしの旬をスイーツで～冬を彩る柚子・柿 やまなしスイーツキャンペーン～」

特設サイト(外部サイトに移行します。)

https://www.porta-y.jp/feature/sweets-campaign

■やまなしの美酒・美食SNS

山梨県の美酒・美食に関するイベントやセミナー情報を発信中！

Instagram：

https://www.instagram.com/yamanashi_bishubishoku/

Facebook:

https://www.facebook.com/yamanashibishubishoku

X（旧Twitter）：

https://x.com/y_bishubishoku