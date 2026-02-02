【”伝える人”の新武器、ついにレンタル開始】インバウンド現場を変える、複数人同時通話「Field TALK＋ガイドフォン」低価格でレンタル対応へ。

株式会社城山※「Field TALK＋」（フィールドトーク プラス）は現在、特許庁に商標登録を出願しています。

「Field TALK＋ガイドフォン」は、案内・指導・教育現場等に適した通話デバイスです。

送信機（話す側）と受信機（聞く側）に分かれ、標準構成では最大3台の送信機で同時通話が可能です。

複数人同時通話と、受信人数無制限の設計により、インバウンド対応をはじめとする

観光・イベントの案内から、教育・スポーツ・医療分野の実習・研修まで幅広く対応します。

◇ ガイドフォンレンタル開始の背景

“明瞭で選びやすく、現場にすっとなじむ通信機器を届けたい”



そんな想いから誕生したのが、業務用通話機器シリーズ「Field TALK＋(https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/)」です。

その初期ラインナップとして登場した「ガイドフォン」は、

送信機を持った最大3人が同時に話し、受信者は何人でも聴ける「3：多数」の通話スタイルを採用。

複数ガイドや複数講師によるリアルタイムの情報共有が、スムーズに行えるようになりました。

そして今回、より多くの現場に柔軟な形で届けるために、

“必要なときに、必要な分だけ使える”レンタル提供を開始します。

「伝える人が増えることで、伝わる力が広がる」──

そんな新しい通信のかたちを、もっと多くの現場へ。

ガイドフォンのレンタル提供は、現場の声に応え、進化を続けるField TALK＋の新たな一歩です。

Field TALK＋の製品詳細はこちら :https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/

◇ 【同時通話 × 多人数受信】プロ仕様が 1台1,600円～ *¹

設定済みの機器をお届けし、届いたその日からすぐに運用可能。

初期投資は不要で、必要なときに必要な分だけご利用いただけます。

返却も、付属ボックスに戻して送るだけ。単発利用に適した、シンプルなレンタルモデルです。

*¹ 受信機1台あたり・4日あたりの目安価格。

｜送信機（FT-2450GT）

Field TALK＋（フィールドトークプラス）ガイド送信機価格：3,200円～（税別）

<特徴>

・話すための専用機器

・最大3台の同時通話が可能 <NEW>

・操作がシンプルで初めてでも安心

・ハンズフリーで解説に専念しやすい

・68gの軽量軽量ボディ

・最大12時間の連続使用が可能

｜受信機（FT-2450GR）

Field TALK＋（フィールドトークプラス）ガイド受信機価格：1,600円～（税別）

<特徴>

・送信機からの声を聞く専用機器

・68gの軽量設計で 装着中も負担にならない

・最大15時間の連続受信で長時間の利用も安心

・操作いらずで誰でも使える 簡単設計

・ハンズフリーで聴講に集中しやすい環境を実現

料金のご相談・お見積もり依頼はこちら▶ :https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/contact

◇ 面倒ゼロ。届いてすぐ使えるオールインワン

管理の手間を減らし、現場での運用がスムーズになるよう、以下の備品も揃えてご提供します。

送信機用イヤホンマイク

受信機用イヤホン

USB充電ケーブル

ネックストラップ

◇ 広がる活用シーン──現場の声から生まれた使い方

｜<見学ツアー> 翻訳係や進行役が同時に案内

大規模な展示会や工場見学では、通訳や補足説明、進行管理まで求められる場面も多く、1人のガイドでは対応しきれないこともしばしば。

Field TALK＋のガイドフォンなら、役割を分担した3人が同時に案内でき、混雑時でも情報を逃さず届けられます。

｜<スポーツレッスン> 複数人がリアルタイム指導

屋外や広い場所*² では指導者の声が届きづらく、大きな声を出さなければならない場面が多くなりがちです。

Field TALK＋のガイドフォンを使えば、声を張らず自然なトーンのまま、的確に指導が伝わります。

補助スタッフとの連携もスムーズになり、レッスン環境の質も向上します。

*² 通信距離は見通しの良い環境で最大約100mです。屋内や障害物の多い環境では通信距離が短くなる場合があります。

｜<看護実習> 医療機器に影響しない安心通話

静かな環境を保ちながら、全体に案内や指導を行いたい──。

看護実習や介護施設では、そんな場面が少なくありません。

ガイドフォンは医療機器に干渉しない設計で、機器の近くでも安心して使えます。

声を張らずに、現場の空気を乱さず、情報をスムーズに共有できます。

用途に合うか、まずはご相談ください▶ :https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/contact

◇ 全国対応のサポート体制

お申込み前のご相談から導入・返却まで、専門スタッフが丁寧にサポート。

全国どこからでもご利用いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社名 ：株式会社城山 Field TALK＋事務局

■住所 ：東京都品川区北品川5-12-4-5階

■電話番号 ：03-5793-7110

■メールアドレス：fieldtalk-info@shiroyama.co.jp

■サービスサイト：https://fieldtalk.shiroyama.co.jp

安心してお選びいただくために、私たちは誠実な姿勢と確かな対応をお約束します。

通信の現場に寄り添ってきた経験を、確かな品質と安心につなげています。

誠実で開かれた姿勢を心がけ、ユーザーの皆様と、まっすぐに向き合っていきます。

事前に不安やギャップを解消いただけるように、デモ機をご用意。実際の現場でじっくりお試しいただけます。

レンタル前後の不安やご相談には、専任窓口が丁寧にサポート。ご利用シーンに合わせた使い方や運用方法も、わかりやすくご案内します。