【圧縮袋革命】旅の常識を変える「電動ポンプ内蔵バッグ」がついに登場。ボタン1つで荷物が消える。

掃除機も、手動ポンプも、もう要らない。ボタンをワンプッシュするだけで、衣類がみるみる圧縮されていく--。株式会社リアドベント(代表取締役 祖父江由美子)は、電動ポンプを内蔵した次世代トラベルギア「GRAN WALKER（グランウォーカー）自動圧縮袋」を2026年2月2日より発売いたします。これまでの「圧縮袋＝面倒でダサい」という常識を覆す、スマートで高性能な圧縮バッグが、旅行者・出張族の新定番になります。

旅の準備を"ストレス"から"ワクワク"へ

旅行や出張の準備で、こんな経験はありませんか？

・帰りの荷物がスーツケースに入らず、慌てて詰め直した

・圧縮袋を使いたいけど、掃除機を引っ張り出すのが面倒

・ポンプを忘れて、結局使えなかった

・透明な圧縮袋に下着が透けて、人前で開けるのが恥ずかしい

こうした"荷造りストレス"を解消すべく誕生したのが「GRAN WALKER 自動圧縮袋」です。

【製品特徴】常識を覆す、5つの革新

1. ワンプッシュで全自動圧縮

電動ポンプを本体に内蔵。

ボタンを押すだけで、バッグ内の空気を自動で排出します。

掃除機を引っ張り出す手間も、手動ポンプで腕を疲れさせることも、もう不要です。

2. 驚異の圧倒性能

衣類の体積を大幅に圧縮可能。

かさばるダウンジャケットやセーターも、驚くほど薄くコンパクトに。

スーツケースの空間が劇的に広がり、お土産スペースも余裕で確保できます。

※収納物の素材・形状により圧縮具合は異なります。

3. "安っぽさ"とは無縁の高級デザイン

従来のビニール製圧縮袋とは一線を画す、マットな質感の高品質素材を採用。中身が透けない不透明設計で、そのまま持ち運んでもスマート。ブラック・ダークグレーの2色展開で、ビジネスシーンにも違和感なく溶け込みます。

4. 防水・気密性で濡れた衣類も安心

水を通さない素材と止水ファスナーを採用（完全防水ではありませんが、雨や湿気に強い仕様）。ジムやサウナ、マリンスポーツ後の濡れた衣類も、気兼ねなく収納できます。

5. USB-C充電式でどこでも使える

充電式のコードレス設計。モバイルバッテリーからも給電可能で、旅先でも安心。機内持ち込みOKなので、国内外問わず活躍します。動作音も一般的な電動シェーバー程度の静音設計です。

【利用シーン】旅から日常まで、あらゆるシーンで活躍

海外旅行・国内旅行

帰りの荷物問題を一発解決。お土産を買っても余裕でスーツケースに収まります。

出張

スーツやシャツをコンパクトに収納。移動が多いビジネスパーソンの強い味方。

ジム・サウナ

濡れたウェアやタオルを衛生的に持ち帰り。ロッカーの中もスッキリ。

キャンプ・アウトドア

かさばる防寒着や寝袋を圧縮して、車のトランクスペースを有効活用。

衣替え・クローゼット収納

シーズンオフの衣類を省スペースで保管。防湿性が高いので安心です。

GRAN WALKER 自動圧縮袋

容量 17L

サイズ 約 長さ44cm × 幅25cm × 高さ16cm

重量 約230g

カラー ブラック / ダークグレー

素材 ナイロン 70D × 190T、TPUラミネート加工（防水性）

ポンプ仕様 内蔵電動ポンプ（1,000mAh）

充電方式 USB Type-C（5VDC 2.0A）

付属品 USB-Cケーブル、取扱説明書

静音性 一般的な電動シェーバー程度

販売ページ Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK8RRP2M)

公式サイト https://granwalker.com

【会社概要】

