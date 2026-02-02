【圧縮袋革命】旅の常識を変える「電動ポンプ内蔵バッグ」がついに登場。ボタン1つで荷物が消える。
掃除機も、手動ポンプも、もう要らない。ボタンをワンプッシュするだけで、衣類がみるみる圧縮されていく--。株式会社リアドベント(代表取締役 祖父江由美子)は、電動ポンプを内蔵した次世代トラベルギア「GRAN WALKER（グランウォーカー）自動圧縮袋」を2026年2月2日より発売いたします。これまでの「圧縮袋＝面倒でダサい」という常識を覆す、スマートで高性能な圧縮バッグが、旅行者・出張族の新定番になります。
旅の準備を"ストレス"から"ワクワク"へ
旅行や出張の準備で、こんな経験はありませんか？
・帰りの荷物がスーツケースに入らず、慌てて詰め直した
・圧縮袋を使いたいけど、掃除機を引っ張り出すのが面倒
・ポンプを忘れて、結局使えなかった
・透明な圧縮袋に下着が透けて、人前で開けるのが恥ずかしい
こうした"荷造りストレス"を解消すべく誕生したのが「GRAN WALKER 自動圧縮袋」です。
【製品特徴】常識を覆す、5つの革新
1. ワンプッシュで全自動圧縮
電動ポンプを本体に内蔵。
ボタンを押すだけで、バッグ内の空気を自動で排出します。
掃除機を引っ張り出す手間も、手動ポンプで腕を疲れさせることも、もう不要です。
2. 驚異の圧倒性能
衣類の体積を大幅に圧縮可能。
かさばるダウンジャケットやセーターも、驚くほど薄くコンパクトに。
スーツケースの空間が劇的に広がり、お土産スペースも余裕で確保できます。
※収納物の素材・形状により圧縮具合は異なります。
3. "安っぽさ"とは無縁の高級デザイン
従来のビニール製圧縮袋とは一線を画す、マットな質感の高品質素材を採用。中身が透けない不透明設計で、そのまま持ち運んでもスマート。ブラック・ダークグレーの2色展開で、ビジネスシーンにも違和感なく溶け込みます。
4. 防水・気密性で濡れた衣類も安心
水を通さない素材と止水ファスナーを採用（完全防水ではありませんが、雨や湿気に強い仕様）。ジムやサウナ、マリンスポーツ後の濡れた衣類も、気兼ねなく収納できます。
5. USB-C充電式でどこでも使える
充電式のコードレス設計。モバイルバッテリーからも給電可能で、旅先でも安心。機内持ち込みOKなので、国内外問わず活躍します。動作音も一般的な電動シェーバー程度の静音設計です。
【利用シーン】旅から日常まで、あらゆるシーンで活躍
海外旅行・国内旅行
帰りの荷物問題を一発解決。お土産を買っても余裕でスーツケースに収まります。
出張
スーツやシャツをコンパクトに収納。移動が多いビジネスパーソンの強い味方。
ジム・サウナ
濡れたウェアやタオルを衛生的に持ち帰り。ロッカーの中もスッキリ。
キャンプ・アウトドア
かさばる防寒着や寝袋を圧縮して、車のトランクスペースを有効活用。
衣替え・クローゼット収納
シーズンオフの衣類を省スペースで保管。防湿性が高いので安心です。
GRAN WALKER 自動圧縮袋
容量 17L
サイズ 約 長さ44cm × 幅25cm × 高さ16cm
重量 約230g
カラー ブラック / ダークグレー
素材 ナイロン 70D × 190T、TPUラミネート加工（防水性）
ポンプ仕様 内蔵電動ポンプ（1,000mAh）
充電方式 USB Type-C（5VDC 2.0A）
付属品 USB-Cケーブル、取扱説明書
静音性 一般的な電動シェーバー程度
販売ページ Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK8RRP2M)
公式サイト https://granwalker.com
【会社概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/165720/table/8_1_1b662ee5d771b63521403342f19562bb.jpg?v=202602020251 ]
＃圧縮袋 #GRANWALKER #トラベルギア #パッキング #旅行便利グッズ #出張 #ミニマリスト #スマートトラベル