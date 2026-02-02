【麻布台ヒルズカフェ×Deportare Club】2月2日（月）より、コラボレーションメニューとしてプロテインドリンク3種を発売開始

株式会社ポジティブ

会員制パーソナルトレーニングジム「デポルターレクラブ」は、麻布台ヒルズ内「麻布台ヒルズカフェ」とのコラボレーション企画として、2026年2月2日（月）より麻布台ヒルズカフェ限定でプロテインドリンク3種の提供を開始することをお知らせします。

デポルターレクラブでは、プロテインを「筋肉をつけるための特別なもの」ではなく、

心身のコンディションを整え、日々のパフォーマンスを支える栄養素として捉えています。

本コラボレーションは、都市の中でウェルネスを実践できる「麻布台ヒルズ」という場に、デポルターレクラブが品質と安全性を最優先して開発したオリジナルプロテイン「SHINKA DAYS」を掛け合わせることで実現しました。

カフェで気軽に楽しめる、身体づくりの新しい選択肢を提案します。

※本商品は麻布台ヒルズカフェでのみ提供され、デポルターレクラブ店舗での販売はございません。

※麻布台ヒルズカフェでのイベント期間中は販売がございません。

商品概要

商品名：

- オーツミルクラテ with プロテイン（チョコレート）- オーツミルクラテ with プロテイン（プレーン）- ビタみかんスムージー with プロテイン（プレーン）

商品紹介文：

オーツミルクラテwithプロテイン2種

コーヒーと合わせてもバランスの良い濃厚でクリーミーなモルト感のある植物由来のオーツミルクに、デポルターレクラブのSHINKA DAYSプロテインを加えて。おなかにも優しく、気軽にたんぱく質を摂取できるラテ系ドリンク。

ビタみかんスムージーwithプロテイン

ストレートのみかんジュースをベースに、パイナップルとマンゴーをプラス。SHINKA DAYSプロテインはじめ、食材すべてが無添加。ビタミンとたんぱく質が手軽に取れるプロテインスムージー。

価格：

800円（税込）

特徴：

- 1杯でたんぱく質15gを摂取可能- デポルターレクラブのオリジナルプロテインを使用- 運動習慣の有無を問わず、日常に取り入れやすい味わいと栄養設計- トレーニング後はもちろん、仕事の合間やリフレッシュタイムにもおすすめ

使用プロテイン：

デポルターレクラブオリジナルプロテイン「SHINKA DAYS」

品質と安全性を最優先に開発されたデポルターレクラブのオリジナルプロテイン。原料にはグラスフェッド由来のホエイを使用し、WPI製法によりラクトースを除去。高いタンパク質純度と吸収性を実現しています。さらに、腸への影響が懸念されるカゼインを99％カット。余計なものを加えない無添加設計で、毎日の身体づくりを支えます。

https://deportare-selection-store.com/?category_id=68dd2707613f7d36bd89e840

店舗概要

＜麻布台ヒルズカフェ概要＞

店舗名：麻布台ヒルズカフェ

所在地：東京都港区麻布台１丁目３番１号森JPタワーB1F

麻布台ヒルズの中央広場に隣接し、気候のいい時期には緑を眺めながらテラス席での飲食も楽しめる、開放感あふれるカフェ＆カジュアルダイニング。

街のコンセプトである「GREEN＆WELLNESS」をテーマに、健康志向のサラダやグルメホットドッグ、カレー、パスタなど、多彩なメニューをモーニングからディナーまでお楽しみいただけます。

URL：https://www.azabudai-hills.com/shop_list/2002.html

＜デポルターレクラブ概要＞

店舗名 ： Deportare Club（デポルターレクラブ）

所在地 ： 東京都港区麻布台１丁目３番１号 麻布台ヒルズタワープラザ４階

事業内容： パーソナルトレーニングジム運営、スポーツマッサージ、鍼灸院の運営、スタジオ運営、プロダクト開発及び販売、エクササイズコンテンツ開発

展開ブランド： Deportare Club、Deportare Selection Store、Deportare Care

URL ： https://www.deportareclub.com/



