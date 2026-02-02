【日本最大級の独占お花見】2000坪の敷地に咲く桜を“1組”だけで貸切。Airbnb★5.0の究極ヴィラ「ReTune Hokuto」で、ととのう「花見×サウナ」予約解禁。

ジーグロウ株式会社敷地面積5000平方メートル 超の貸切プライベートVILLA ReTune

1日1組限定のプライベートヴィラ「ReTune Hokuto」は、開館から2周年を迎えました。世界最大級の旅行プラットフォームAirbnbにおいて、100件を超えるレビューを獲得しながらも「総合評価★5.0」という極めて高い満足度を維持し続けています。「写真や動画を遥かに超えるスケール感」と称賛される5000平方メートル （約2000坪）超の広大な敷地を舞台に、4月には敷地内のいたるところに咲く、満開の桜(しだれ桜とソメイヨシノ)を独占しながらプライベートな空間でお花見を楽しめる「花見×サウナ×天然水風呂」の極上体験の予約受付を開始いたします。

■レビュー100件超、すべてが「★5」。ゲストが驚愕する“圧倒的なプライバシー”

Airbnbレビューオール★５の実績

ReTune Hokutoが支持される最大の理由は、その規格外のスケールにあります。

5000平方メートル を超える広大な敷地内には、近隣の目も、スタッフの視線もありません。

2000坪という数字は大人用のサッカーコートとほぼ同じ広さです。

公式サイト :https://retune.jp/

■「ココ、ぜんぶ、貸切。」あなたなら、どう遊びますか？

私たちのテーマは、自由。2000坪のヴィラにあるすべてが、あなただけのものです。

* 本気でととのう： MORZH（モルジュ）の大型テントサウナを完備。川のせせらぎをBGMに、八ヶ岳の天然水を使用した水風呂で火照った体を鎮める。

* 本気で遊ぶ： バスケットゴール、トランポリン、スラックライン（子供用）を完備。広い中庭で、お子様や愛犬と思い切り走り回る。

* 本気で語る： 家族で入れる広々とした露天風呂や、開放感あふれるBBQスペース

雰囲気抜群の囲炉裏部屋で静かな夜を。

夜はカラオケで盛り上がるもよし、静寂の中で星空を見上げるもよし。楽しみ方は、まさにあなた次第です。

“整いデッキ”で深呼吸するひととき自然に包まれるプライベートテントサウナ外気と一体になる露天風呂自然の中で楽しむプライベートBBQ火を囲み、語らう囲炉裏のある空間

■ 小川のせせらぎと自然音に包まれるリトリート体験

ReTuneの敷地内には小川が流れており、滞在中は川のせせらぎを聴きながらリラックスできるのも魅力のひとつです。

サウナや露天風呂の後に、自然音だけに耳を傾ける時間は、日常から離れて心身を整える“リトリート体験”をより深いものにしてくれます。

■ 花見×サウナ｜桜を眺めながら“整う”春限定の体験

ReTuneでは、春の桜シーズンに花見とサウナを同時に楽しむ特別な滞在体験を提供しています。

敷地内には桜が点在し、サウナ後の外気浴では、満開の桜を一望できる整いデッキでゆったりと身体を休めることができます。

テントサウナでしっかりと温まり、外へ出ると視界いっぱいに広がる桜景色。

春のやわらかな風と自然音に包まれながら整う時間は、一般的な花見やサウナでは味わえない

ReTuneならではの体験です。

夜桜に包まれる、プライベートテントサウナライトアップされた桜を見ながら整う夜桜吹雪は水風呂にも桜を眺めながら外気浴を楽しむ整いデッキ約2000坪の敷地に広がる、桜に包まれたプライベートヴィラ

■ 敷地内に点在する海外アーティストのアート作品

ReTuneの敷地内には、海外アーティストが制作した多数のアート作品が設置されています。

自然の景色に溶け込むように点在するアートが

散策や外気浴の時間をより豊かな体験へと引き上げます。

“宿泊する”だけでなく、自然とアートを味わいながら、五感でリラックスできる滞在をお届けします。

自然と調和する海外アーティストのアート（展示例）自然と調和する海外アーティストのアート（展示例）

■ VILLAへの入室は15時から。13時から敷地内設備の利用が可能

チェックイン前の13時から、以下の設備を利用できます

・プライベートサウナ

・水風呂

・露天風呂

・BBQエリア

13時～15時は“敷地先行利用”ができるため、桜を見ながらサウナ → 外気浴のゴールデンタイムを早めに楽しめます。

■ ファミリー・グループ・カップルまで幅広く楽しめるアクティビティ

5000平方メートル 超の敷地内には、子どもも大人も楽しめるアクティビティを完備しています。

・バスケットリング

・トランポリン

・スラックライン

・室内カラオケ

大人も子どもも楽しめるトランポリン青空の下で楽しむバスケットリング自然の中でバランス遊びを楽しむスラックライン

サウナ・BBQ・外気浴に加え、仲間と身体を動かすアクティビティも自由に楽しめるので、家族旅行、友人グループ、記念日旅行など幅広く利用されています。

■ 日常から少し離れる、プライベートリトリート

ReTuneは、遠くまで移動しなくても深く休めるプライベートリトリートとして人気を集めています。

自然、桜、サウナ、外気浴、アクティビティが1棟完全貸切で楽しめる唯一無二の宿泊体験です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gxdiG32l88k ]

愛犬と一緒にBBQを楽しめます。■ “愛犬との春旅”を可能にするヴィラ

ReTuneは、愛犬との滞在を大切に考えた宿です。

中型犬：2頭まで

大型犬：1頭まで

※原則上記の頭数までとなっておりますが

超える場合については施設までご相談ください。

1棟貸切で周囲を気にせず過ごせる敷地面積は約2000坪（5000平方メートル 以上）と非常に広く、

敷地内ではノーリードでの散策も可能。愛犬が思いきり走り回れる環境が整っています。

桜の季節には、満開の桜や自然に囲まれた空間で、“愛犬と家族と貸切施設内でプライベート花見”

という、なかなか他では体験できない春旅が叶います。

■ 北杜市の桜は4月上旬～中旬が見ごろ

ReTuneのある北杜市エリアは、例年4月上旬～中旬に桜の見ごろを迎えます。

春の訪れを少し遅れて迎えるこの地域では、都会のにぎやかな

花見シーズンとは違い、ゆったりと春を楽しめます。

もちろんReTuneのヴィラのリビングや寝室からも庭に咲く一面の桜を見ることができます。

（※開花状況は年により変動します）

桜の時期は桜吹雪を見ながら外気浴を楽しめます。敷地内に咲くソメイヨシノやしだれ桜室内からの桜展望ご予約はこちら :https://beds24.com/booking.php?propid=244822&referer=BookingLink

【施設概要】

施設名：ReTune（リチューン）

所在地：山梨県北杜市大泉町西井出8240－90

敷地面積：5000平方メートル 以上

タイプ：1日1組限定・プライベートヴィラ

設備：MORZHテントサウナ、天然水水風呂、露天風呂、BBQエリア、バスケットリング、トランポリン、スラックライン、室内カラオケ

チェックイン：施設利用開始13:00～ / VILLA入室15:00～

チェックアウト：11時

【本件に関するお問い合わせ】

ReTune Hokuto| SPA & SAUNA / VILLA

担当：千葉

メール：info@retune.jp

TEL： 0551-30-7555

運営：株式会社世拡